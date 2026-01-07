"계엄은 잘못된 수단" 사과…당명 개정 추진

<앵커>



당 운영의 노선을 바꾸라는 압박을 받아온 국민의힘 장동혁 대표가 12·3 계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다고 사과했습니다. 장 대표는 과거의 잘못을 반성하고 새로운 모습을 보이겠다며, 국민의힘이라는 이름도 바꾸겠다고 밝혔습니다.



박찬범 기자입니다.



국민의힘 장동혁 대표는 오늘(7일) 오전 국민의힘 당사에서 진행한 기자회견에서 윤석열 전 대통령이 선포했던 계엄이 잘못된 것이었단 입장을 분명히 했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 2024년 12월 3일 선포된 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었습니다.]



장 대표는 12·3 계엄으로 국민께 큰 혼란과 불편을 드렸고, 국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 역할을 다하지 못한 책임이 크다며 "책임을 무겁게 통감하고 깊이 사과드린다"고 말했습니다.



장 대표는 과거의 잘못을 되풀이하지 않겠다, 잘못과 책임을 국민의힘 안에서 찾겠다고도 말했습니다.



지난해 12월 3일 계엄 1년 때 "비상계엄이 의회 폭거에 맞서기 위한 것"이라며 책임을 민주당에 돌렸던 것과 달리, 계엄에 대한 국민의힘의 책임을 인정하고 사과하며 입장을 바꾼 겁니다.



장 대표는 다만 당 안팎에서 요구받아온 윤석열 전 대통령과의 '절연'에 대해서는 "과거에서 벗어나겠다"며 에둘러 표현했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 과거의 일들은 사법부의 공정한 판단과 역사의 평가에 맡겨 놓고, 계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아겠습니다.]



장 대표는 "전 당원의 뜻을 물어 국민의힘이란 당명을 바꾸는 걸 추진하겠다"고 말했습니다.



민주당은 회의적인 반응을 내놨습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 국민의힘의 오늘 사과가 진정성 있는 행동으로 연결되는지 지켜보실 것이다.]



민주당은 국민의힘의 당명 개정 추진에 대해서는 "옷을 갈아입는다고 해서 냄새가 사라질 수 있겠냐"고 비판했습니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 장현기)