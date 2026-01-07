[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 국민의힘 장동혁 대표가 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄은 잘못된 수단이었다며 공식 사과했습니다. "계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠다"면서 당명 개정도 추진하겠다고 밝혔습니다.



2. 베네수엘라 마두로 대통령을 축출한 트럼프 미 대통령이 "미국이 베네수엘라 원유를 넘겨받아 판매하겠다"고 밝혔습니다. 세계 최대 규모인 베네수엘라 석유의 이권을 확보하기 위한 트럼프 행정부의 행보가 본격화되고 있습니다.



3. 중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 중국 권력서열 2, 3위인 리창 국무원 총리와 자오러지 상무위원장을 잇따라 만나 한중 관계 발전을 강조했습니다. 방중 마지막 날인 오늘(7일) 이 대통령은 상하이에서 한중 벤처 스타트업 기업인을 만나고 임시정부 청사를 찾은 뒤 3박 4일의 방중 일정을 마무리합니다.



4. 코스피가 반도체와 기술주 강세에 힘입어 처음으로 4,600선을 돌파했습니다. 코스피는 새해 들어 매일 100포인트 이상 오르며 사상 최고치를 경신하고 있습니다.