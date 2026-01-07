2026년 국가대표 훈련 개시식…최휘영 문체부 장관 "최고 경기력 기대"

▲ 최휘영 문화체육관광부 장관이 7일 충북 진천선수촌에서 열린 2026 국가대표 훈련 개시식에서 격려사를 하고 있다.
국가대표 선수들이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽, 2026 아이치·나고야 하계 아시안게임 등 새해에 열리는 주요 국제종합대회를 앞두고 선전을 다짐했습니다.
선수들은 오늘(7일) 오전 충북 진천선수촌 벨로드롬에서 열린 2026년 훈련 개시식에 참석해 의지를 다졌습니다.
행사에는 국가대표 선수, 지도자, 체육단체 관계자 등 800여 명이 참석했습니다.
양궁 김우진과 쇼트트랙 최민정, 근대5종 김성진 감독은 대표자 선서를 통해 새해 각오를 밝혔습니다.
최휘영 문화체육관광부 장관은 "올해엔 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 등 중요한 국제대회가 많이 열린다"며 "최고 경기력을 보여주면서 페어플레이 정신으로 대한민국의 높은 품격을 전 세계에 널리 알려달라"고 당부했습니다.
아울러 "문체부는 선수들이 훈련에 전념할 수 있도록 지원하겠다"며 "새해는 모든 분의 희망과 꿈이 이뤄지길 바란다"고 격려했습니다.
유승민 대한체육회장은 "2026년은 K스포츠의 해"라며 "대한체육회는 선수들이 안전하고 안정적인 환경에서 훈련에 전념하고 기량을 마음껏 발휘할 수 있도록 현장 중심의 지원과 훈련 여건 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.
동계 올림픽은 2월 6일부터 2월 22일까지 이탈리아 밀라노와 코르티나담페초에서 열리고, 아시안게임은 9월 19일부터 10월 4일까지 일본 아이치현과 나고야 일대에서 개최됩니다.
