작년 외국인 투자 360억 달러 돌파…5년 연속 최고치

▲ 산업통상부

▲ 2025년 외국인직접투자(FDI) 동향

▲ 업종별 신고금액·신고건수·FDI 비중

지난해 국내 외국인직접투자(FDI)가 360억 5천만 달러로 역대 최고치를 기록했습니다.미국발 관세 정책과 보호무역주의 확산 등 글로벌 투자환경이 악화한 상황에서도 5년 연속 역대 최고액을 경신했습니다.산업통상부는 7일 이 같은 내용의 '2025년 FDI 동향'을 발표했습니다.지난해 신고 기준 FDI는 4.3% 증가한 360억 5천만 달러로 2021년 이후 5년 연속 역대 최고치를 기록했습니다.2020년(207억 5천만 달러)에 비해서는 5년 만에 73% 증가했습니다.실제 집행된 투자 금액인 도착 금액은 16.3% 증가한 179억 5천만 달러로 역대 3위를 기록했습니다.FDI는 지난해 상반기 동안 전년 동기 대비 14.6% 감소했지만 하반기에 인공지능(AI), 반도체 등 첨단산업 분야와 연계된 투자가 대폭 유입되며 반전이 나타났습니다.산업부는 이에 대해 새 정부 출범 이후 시장 신뢰가 회복되고 불확실성이 해소된 점이 외국인 투자에도 영향을 준 것으로 풀이했습니다.새 정부의 AI 정책 드라이브와 함께 작년 10월 말 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 펼쳐진 적극적인 투자유치 활동도 주효했던 것으로 평가됩니다.특히 지난해 FDI는 지역경제 활성화와 고용 창출 효과가 커 양질의 투자로 평가되는 '그린필드 투자'(부지 확보 후 공장·사업장을 설치하는 투자 방식)가 대폭 유입돼 우리 경제에 미치는 의미가 더욱 크다는 평가를 받고 있습니다.업종별로는 제조업에 대한 투자가 가장 많이 이뤄졌습니다.지난해 제조업에 대한 투자는 157억 7천만 달러로 전년 대비 8.8% 늘어난 것으로 나타났습니다.서비스업은 190억 5천만 달러로 전년 대비 6.8% 증가했습니다.제조업 중에선 첨단 산업에 사용되는 핵심 소재 관련 투자가 두드러졌습니다.이는 대외 불확실성에 따른 공급망 강화 노력으로 해석됩니다.화공(58억 1천만 달러)과 금속(27억 4천만 달러)이 각각 99.5%, 272.2% 급증했습니다.반면 전기·전자(35억 9천만 달러·-31.6%), 기계장비·의료정밀(8억 5천만 달러·-63.7%) 등은 전년 대비 투자액이 감소했습니다.서비스업에선 AI 데이터센터, 온라인 플랫폼 등 분야에서 투자가 확대되면서 유통 29억 3천만 달러(71.0%), 정보통신 23억 4천만 달러(9.2%), 연구개발·전문·과학기술 19억 7천만 달러(43.6%) 등에서 투자가 늘어났습니다.이에 비해 금융·보험은 74억 5천만 달러로 10.6% 줄었습니다.국가별론 미국과 유럽의 투자가 눈에 띄게 늘었습니다.미국의 투자는 97억 7천만 달러로 86.6%, 유럽연합(EU)의 투자는 69억 2천만 달러로 35.7% 증가했습니다.반면 일본과 중국의 투자는 각각 44억 달러(-28.1%), 35억 9천만 달러(-38.0%)를 기록했습니다.공장 등 신·증설을 위한 그린필드 투자는 285억 9천만 달러(7.1%)로 역대 최고치를 경신했습니다.인수합병(M&A) 투자는 74억 6천만 달러(-5.1%)를 기록하며 전년 대비 감소했지만 지난해 3분기 54.0%의 급감에서 벗어나 감소세가 대폭 축소됐습니다.(사진=산업통상부 제공, 연합뉴스)