작년 외국인 투자 360억 달러 돌파…5년 연속 최고치

▲ 산업통상부
지난해 국내 외국인직접투자(FDI)가 360억 5천만 달러로 역대 최고치를 기록했습니다.
미국발 관세 정책과 보호무역주의 확산 등 글로벌 투자환경이 악화한 상황에서도 5년 연속 역대 최고액을 경신했습니다.
산업통상부는 7일 이 같은 내용의 '2025년 FDI 동향'을 발표했습니다.
지난해 신고 기준 FDI는 4.3% 증가한 360억 5천만 달러로 2021년 이후 5년 연속 역대 최고치를 기록했습니다.
2020년(207억 5천만 달러)에 비해서는 5년 만에 73% 증가했습니다.
실제 집행된 투자 금액인 도착 금액은 16.3% 증가한 179억 5천만 달러로 역대 3위를 기록했습니다.
▲ 2025년 외국인직접투자(FDI) 동향
FDI는 지난해 상반기 동안 전년 동기 대비 14.6% 감소했지만 하반기에 인공지능(AI), 반도체 등 첨단산업 분야와 연계된 투자가 대폭 유입되며 반전이 나타났습니다.
산업부는 이에 대해 새 정부 출범 이후 시장 신뢰가 회복되고 불확실성이 해소된 점이 외국인 투자에도 영향을 준 것으로 풀이했습니다.
새 정부의 AI 정책 드라이브와 함께 작년 10월 말 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 펼쳐진 적극적인 투자유치 활동도 주효했던 것으로 평가됩니다.
특히 지난해 FDI는 지역경제 활성화와 고용 창출 효과가 커 양질의 투자로 평가되는 '그린필드 투자'(부지 확보 후 공장·사업장을 설치하는 투자 방식)가 대폭 유입돼 우리 경제에 미치는 의미가 더욱 크다는 평가를 받고 있습니다.
업종별로는 제조업에 대한 투자가 가장 많이 이뤄졌습니다.
지난해 제조업에 대한 투자는 157억 7천만 달러로 전년 대비 8.8% 늘어난 것으로 나타났습니다.
서비스업은 190억 5천만 달러로 전년 대비 6.8% 증가했습니다.
제조업 중에선 첨단 산업에 사용되는 핵심 소재 관련 투자가 두드러졌습니다.
이는 대외 불확실성에 따른 공급망 강화 노력으로 해석됩니다.
화공(58억 1천만 달러)과 금속(27억 4천만 달러)이 각각 99.5%, 272.2% 급증했습니다.
반면 전기·전자(35억 9천만 달러·-31.6%), 기계장비·의료정밀(8억 5천만 달러·-63.7%) 등은 전년 대비 투자액이 감소했습니다.
서비스업에선 AI 데이터센터, 온라인 플랫폼 등 분야에서 투자가 확대되면서 유통 29억 3천만 달러(71.0%), 정보통신 23억 4천만 달러(9.2%), 연구개발·전문·과학기술 19억 7천만 달러(43.6%) 등에서 투자가 늘어났습니다.
이에 비해 금융·보험은 74억 5천만 달러로 10.6% 줄었습니다.
▲ 업종별 신고금액·신고건수·FDI 비중
국가별론 미국과 유럽의 투자가 눈에 띄게 늘었습니다.
미국의 투자는 97억 7천만 달러로 86.6%, 유럽연합(EU)의 투자는 69억 2천만 달러로 35.7% 증가했습니다.
반면 일본과 중국의 투자는 각각 44억 달러(-28.1%), 35억 9천만 달러(-38.0%)를 기록했습니다.
공장 등 신·증설을 위한 그린필드 투자는 285억 9천만 달러(7.1%)로 역대 최고치를 경신했습니다.
인수합병(M&A) 투자는 74억 6천만 달러(-5.1%)를 기록하며 전년 대비 감소했지만 지난해 3분기 54.0%의 급감에서 벗어나 감소세가 대폭 축소됐습니다.
(사진=산업통상부 제공, 연합뉴스)
