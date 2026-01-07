뉴스
정청래 "국힘, 내란 사과 고민…철 지난 썩은 사과라도 하라"

유영규 기자
작성 2026.01.07 10:40 조회수
정청래 "국힘, 내란 사과 고민…철 지난 썩은 사과라도 하라"
▲ 더불어민주당 정청래 대표가 7일 서울시 송파구 서울시농수산식품공사에서 열린 민생현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 오늘(7일) 국민의힘을 향해 "철 지난 썩은 사과라도 좋으니 제발 당신들의 입에서 비상계엄 내란에 대해서 '정말 죄송합니다'라는 말 한마디를 듣고 싶다"고 말했습니다.

정 대표는 오늘 서울 가락동 농수산시장 방문 후 열린 현장 최고위원회의에서 "국민의힘에서 사과할지 말지 계속 고민한다는데, 뭘 그것을 고민하느냐"며 이같이 밝혔습니다.

오늘 시장에서 사과 상·하차 등 작업 체험을 한 정 대표는 "사과 배달을 하면서 내란에 대해서 아직도 사과하지 않고 있는 국민의힘 모습을 봤다. (내란에 대해) 철 지난 썩은 사과라도 하지 않는 국민의힘을 모습을 보면서 이분들이 과연 국민에게 자격이 있는가, 국민의 마음을 헤아리고 있는가 생각도 했다"고 언급했습니다.

전날 공포된 내란전담재판부 설치법과 관련해선 "내란전담재판부의 가장 큰 특징은 조희대 대법원장의 입김을 차단한 것"이라며 "더는 침대 축구하듯이, 가족오락관 하듯이 경박하게 재판을 진행하면서 국민의 염장을 질렀던 지귀연 판사 같은 경우는 안 보길 바란다"고 했습니다.

이어 통일교와 신천지 등의 '정교 유착' 의혹을 수사하는 검찰·경찰 합동수사본부가 구성됐다며 "합동수사본부도 발족한 만큼 이제 통일교, 신천지 특검을 못 할 이유가 없다"며 "(국민의힘이) 신천지를 굳이 빼자고 하는 것을 보면서 저는 굳이 넣어야 하겠다고 생각했다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
