'학폭' 전력자 대입 문턱 높았다…부산권 수시 지원 79% '탈락'

올해부터 정부 방침에 따라 대학이 학교폭력 가해 이력을 대입 전형에 의무적으로 반영하면서 부산 지역 대학 수시모집에서도 가해 이력이 있는 지원자들이 대거 탈락한 것으로 나타났습니다.오늘(7일) 부산 교육계와 대학가에 따르면 2026학년도 수시모집에서 학교폭력 가해 이력을 보유한 채 부산지역 12개 4년제 대학(부산교대·동서대·영산대 제외)에 지원한 인원은 총 247명으로 집계됐습니다.이 가운데 합격자는 51명(20.7%)에 그쳤으며, 나머지 196명(79.3%)은 불합격 처리됐습니다.이는 학폭 이력이 감점 요인이나 결격 사유로 엄격하게 작용했기 때문으로 분석됩니다.대학별로 살펴보면 국립대의 문턱이 높았습니다.부산대를 지원한 학교폭력 가해 이력자 7명 전원이 탈락했고, 국립부경대와 국립한국해양대도 각각 8명, 13명의 지원자 모두 불합격됐습니다.학폭 이력자의 지원을 제한한 부산교대는 지원자가 없어 부산지역 국립대에서 학폭 가해 지원자는 한 명도 합격하지 못했습니다.사립대인 동아대도 32명의 학폭 이력 지원자가 있었으나 모두 탈락했습니다.지원자가 없었던 고신대를 제외한 나머지 사립대에서는 일부 합격자가 있었지만, 합격률은 전반적으로 낮았습니다.동의대는 24명이 합격했고, 신라대 7명, 부산외대 7명, 동명대 5명, 인제대 4명, 부산가톨릭대 3명, 경성대 1명이 각각 합격했습니다.한 대학가 관계자는 "정부의 학폭 근절 대책에 따라 학폭 이력이 실질적인 감점이나 부적격 판정의 핵심 근거가 되고 있다"며 "일부 사립대에서 지원자가 미달할 경우 어쩔 수 없이 합격시키는 사례도 있다"고 말했습니다.