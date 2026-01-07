뉴스
알고 보니 'SBS 공채' 유준상, 80살까지 하겠다 선언한 작품은?ㅣ배우 유준상 [커튼콜 295]

김수현 문화전문기자
작성 2026.01.07 10:18 수정 2026.01.07 10:23 조회수
 1995년 SBS 공채 5기 탤런트로 데뷔해 드라마와 영화, 뮤지컬을 섭렵한 '풀옵션 배우' 유준상 씨가 <커튼콜>의 새해 첫 손님으로 찾아왔습니다. 그는 요즘 뮤지컬 '비하인드 더 문'을 통해 달의 뒷면으로 향하는 고독한 항해를 1인극으로 그려내고 있는데요, 이 작품의 중심에는 달 착륙 우주인 닐 암스트롱에 가려 보이지 않았던 사람, 달 궤도를 돌며 홀로 외로운 시간을 견뎌낸 마이클 콜린스가 있습니다. 
 유준상 씨는 왜 출연 결정을 하기도 전에 대본과 노래를 통째로 외워버릴 정도로 끌렸던 걸까요? 80세까지 이 작품을 하겠다고 선언한 이유는 무엇일까요? 흥미진진한 제작 비하인드를 공개합니다. 
 유준상 씨는 '나이가 들수록 절실함이 필요하다'고 하는데요. 새해 첫 <커튼콜>에서 끊임없이 도전하며 지치지 않는 열정을 보여주는 그의 인생 이야기를 들어봅니다. 지독한 노력파이자 관심사가 다양한 팔방미인 유준상 씨의 긍정 에너지 듬뿍 받아가세요.   

♬ 비하인드 더 문 - 뮤지컬 '비하인드 더 문' 중에서 (리허설 영상)
♬ 나에겐 지구인 너 - 뮤지컬 '비하인드 더 문' 중에서 (리릭 비디오)

진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 배우 유준상ㅣ글·편집 : 김은혜 PD
제공 : 컴퍼니 연작

    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

