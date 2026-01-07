한국방송협회, 미 'CES 2026' 현장 찾아 AI 혁신 전략 모색

이미지 확대하기

한국방송협회 회장단이 미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 규모 IT·가전 전시회 'CES(Consumer Electronics Show) 2026' 현장을 찾았습니다.회장단은 어제(6일)부터 9일까지 사흘에 걸쳐 최신 미디어 기술 동향을 파악하고 주요 기업 관계자들을 면담하는 등 AI 시대 방송미디어의 혁신 전략을 모색할 예정입니다.이번 CES 현장 방문에는 방문신 한국방송협회장(SBS 사장), 박장범 부회장(KBS 사장), 안형준 부회장(MBC 사장) 등 방송협회 회장단을 비롯해 각 방송사 AI 추진 담당 부서장 등이 동행했습니다.회장단은 첫 일정으로 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 최형두 의원이 글로벌 패널 연사로 나선 CES 공식 컨퍼런스 세션 'Innovation Without Borders : The Global Policy Frontier'에 참석했습니다.해당 세션에서는 AI 기술이 산업과 사회 전반에 미치는 파급력과 이에 대한 정책적 대응, 국제 협력 필요성 등을 논의했습니다.이후 회장단은 AI, 모빌리티, 로보틱스, 미디어 플랫폼 등 다양한 분야의 최신 기술과 혁신 사례를 직접 살펴보고, 주요 기업 임원진 등과 만나 협력 방안을 폭넓게 논의할 계획입니다.방문신 방송협회장은 "AI 기술은 미디어 산업의 제작 방식과 유통 구조, 수익 모델 전반을 근본적으로 변화시키고 있다"라며 "이번 협회 차원의 CES 방문은 AI 중심으로 급격히 재편되고 있는 미디어 시장의 변화 속에서 우리 방송 산업이 나아가야 할 혁신적 미래 전략을 보다 구체화할 수 있는 중요한 계기가 될 것"이라고 밝혔습니다.방문신 방송협회장은 미디어 관련 연구 등을 수행하는 K-엔터테크허브(한정훈 대표)가 주최하는 '넥스트 K-웨이브 엔터테크 포럼'에도 참석해 축사에 나설 예정입니다.해당 포럼은 AI와 XR 등 차세대 디지털 기술과 K-콘텐츠의 융합 가능성을 모색하는 자리로, 방문신 회장은 미디어 기술과 킬러콘텐츠의 혁신적 협력 모델 필요성을 강조할 예정입니다.