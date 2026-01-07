뉴스
트럼프 "베네수 원유 최대 5천만 배럴 가져와 시장가에 판매"

곽상은 기자
트럼프 "베네수 원유 최대 5천만 배럴 가져와 시장가에 판매"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 "베네수엘라 과도 정부가 제재 대상이었던 고품질 원유 3천만∼5천만 배럴을 미국에 인도할 것"이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 현지시간 6일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이렇게 밝힌 뒤 "해당 원유는 시장 가격으로 판매될 것"이라고 공지했습니다.

이어 "판매 대금은 미국 대통령인 나의 통제 아래 두고 베네수엘라 국민과 미국 국민 모두에게 도움이 되도록 사용하겠다"고 말했습니다.

트럼프 대통령은 "크리스 라이트 에너지부 장관에게 이 계획을 즉각 실행할 것을 지시했다"며 "해당 원유는 저장선을 통해 운송돼 미국 내 하역 항구로 직접 반입될 것"이라고 덧붙였습니다.

5천만 배럴 기준으로 시장가격은 최대 30억 달러, 우리 돈 4조 3천억 원에 달할 것으로 추정됩니다.

트럼프 행정부는 지난 3일 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 뒤 미국 석유 기업들의 참여를 통한 베네수엘라 석유 인프라 재건 의지를 밝힌 바 있습니다.

이번 발표는 미국이 베네수엘라산 원유를 기반으로 일정한 이익을 볼 수 있도록 하는 조치로 풀이됩니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
