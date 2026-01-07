뉴스
미, '비자 보증금' 적용 국가 38개로…입국 장벽 더 높여

곽상은 기자
작성 2026.01.07 09:51 조회수
▲ 미국 국무부 청사

미국 입국을 신청할 때 최대 2천만 원의 '비자 보증금'을 내야 하는 나라 수가 3배 가까이 늘었습니다.

아프리카 국가들이 다수지만, 최근 미국의 군사 공격을 당한 베네수엘라 등 중남미와 아시아 국가 일부도 포함됐습니다.

미 국무부 영사국은 현지 시간 6일 홈페이지에 비자 보증금 납부 대상 38개국의 명단을 공지했습니다.

종전 대상국은 13개국이었지만, 이번에 두 배에 가까운 25개국이 새로 추가된 겁니다.

베네수엘라 외에 역시 미국과 각을 세우는 쿠바가 포함됐고, 나이지리아·알제리·우간다 등 아프리카 국가들과 네팔·방글라데시 등 아시아 국가들도 명단에 새로 이름을 올렸습니다.

비자 보증금 제도는 적용 대상 국가의 국민이 단기 미국 비자를 신청하려면 5천 달러에서 1만 5천 달러, 우리 돈 7백여만 원에서 2천1백여만 원까지를 보증금으로 내도록 하는 게 핵심입니다.

미 정부는 체류 기간을 초과해 머물지 않도록 보장하는 장치라며, 비자가 거부되거나 발급된 비자 조건을 준수한 방문객에게는 보증금이 반환된다고 설명했습니다.

추가된 25개국에 대한 비자 보증금 제도는 오는 21일부터 시행됩니다.

보증금을 낸다고 반드시 비자 발부를 보장받는 것은 아니고, 비자를 받더라도 보스턴 로건·뉴욕 JFK·워싱턴 덜레스 등 3곳의 국제공항을 통해서만 출입국할 수 있습니다.

이는 미국 입국 장벽을 더욱 높이려는 조치로 풀이됩니다.

트럼프 2기 들어 미 정부는 비자가 필요한 모든 국가 국민에게 대면 인터뷰를 의무화하고 다년간의 소셜미디어 기록 등을 요구하고 있습니다.

최근엔 무비자 전자여행허가 ESTA 제도를 적용받는 외국인 관광객에게도 5년 치 소셜미디어 기록과 각종 신상 정보 제출을 의무화했습니다.

(사진=연합뉴스)
