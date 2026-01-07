미군 추켜세운 트럼프…미 국무부 SNS에 "우리 반구"

<앵커>



도널드 트럼프 미국 대통령이 마두로 베네수엘라 대통령 체포작전이 전술적으로 훌륭했다고 평가했습니다. 베네수엘라 석유 인프라 재건을 위해 곧 석유 회사들을 만나겠다고도 말했습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원이 보도합니다.



<기자>



트럼프 미 대통령은 트럼프 케네디센터에서 공화당 하원의원 수련회에 참석해 마두로 체포작전이 전술적으로 훌륭했다고 자평했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 미군은 한 명도 희생되지 않았는데 상대는 많은 이들이 죽었습니다. 불행하게도 주로 쿠바인 병사들이 죽었어요.]



미군은 152대의 비행기와 많은 지상군을 투입했지만 한 명도 희생되지 않았고, 상대는 많은 사람들이 죽었다며 작전 수행 능력을 극찬했습니다.



베네수엘라 측이 미군의 기습 작전을 알고 있었고 대비했지만 나라 전역에 정전을 유발한 덕분해 작전이 성공할 수 있었다고 설명했습니다.



트럼프 대통령은 이번 작전을 통해서 미국이 지구상에서 가장 강력하고 치명적이며 정교하고 두려운 군대를 보유하고 있다는 걸 증명했다며 아무도 우리를 이길 수 없다고 강조했습니다.



트럼프 대통령은 베네수엘라 석유 산업 재건을 위해 곧 석유 회사를 만나겠다고도 했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 저는 석유 회사들과도 만날 겁니다. 그렇게 되면 더 많은 석유를 시추할 수 있게 될 것이고, 이는 유가를 더욱 낮추는 데 도움이 될 겁니다.]



베네수엘라 석유 산업이 미국의 경제와 에너지 안보 이익과 직결되는 만큼 석유 회사들의 참여를 촉구하려는 뜻으로도 해석됩니다.



미 국무부는 소셜미디어 공식 계정에 트럼프 대통령의 사진 바탕 위에 "이것은 우리의 반구"라는 글귀가 적힌 이미지를 올렸습니다.



이른바 돈로주의, 중남미가 미국의 앞마당이라는 강한 장악 의지를 보여준 걸로 해석됩니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김종미)