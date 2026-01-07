유키즈 출신 신수현, 미니 2집 'Gray' 발매…하이키 휘서 피처링 지원사격

'유키스 메인보컬' 신수현이 회색빛 이야기를 들려준다.



신수현은 오늘(7일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 'Gray.'를 발매한다. 신수현의 컴백은 지난 7월 두 번째 싱글 'TODAY IS' 발매 이후 약 6개월 만이다.



앨범과 동명의 타이틀곡 'Gray.'는 회색빛 감정을 8비트 록 사운드로 풀어낸 곡으로, 이번 앨범이 담고 있는 메시지를 관통한다. 흔들리던 순간을 지나 다시 일어서고자 하는 마음을 솔직한 노랫말로 풀어냈으며, 신수현은 밝지도 어둡지도 않은 회색의 감정선을 노래하며 곡이 지닌 아련한 정서를 극대화했다.



이 외에도 'Gray.'에는 차분한 피아노 선율로 앨범의 시작을 알리는 'Intro', 흐려지는 시간 속에서도 한 사람을 향한 변함없는 마음을 담은 'Could you be my love', 함께 보던 영화가 이젠 혼자만의 시간이 되었을 때 찾아오는 공허함과 그리움을 섬세하게 표현한 '혼자 보는 영화 (feat. 휘서 of H1-KEY)', 상대와 다시 마주하고 싶은 마음을 그리움, 체념, 희망의 감정으로 녹여낸 '우리, 다시', 신수현이 아버지를 떠올리며 쓴 가사가 담긴 곡으로 전하지 못한 마음을 고요한 피아노 위에 얹어낸 '들리나요'까지 총 7곡이 수록됐다.



'Gray.'는 신수현이 지나온 순간들을 회색빛으로 담아낸 미니앨범이다. 오래도록 기억에 남을 7개 트랙은 서로 다른 방식으로 하나의 흐름을 만들며 회색빛 앨범을 완성했다. 특히, 데뷔 이래 꾸준히 음악적 행보를 이어온 신수현은 'Gray.'를 통해 자신만의 음악적 색채를 한층 견고히 하며 솔로 아티스트로서의 입지를 더욱 굳건히 한다. 여기에 하이키 휘서가 수록곡 피처링으로 지원사격에 나서며 특별한 시너지를 낼 전망이다.



한편, 신수현의 미니 2집 'Gray.'는 오늘(7일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.



사진제공=NewBoat







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)