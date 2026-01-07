"내 지역에 AI 데이터 센터 원하지 않아"…'중간선거 쟁점' 조짐

▲ 미국 버지니아주의 데이터센터

AI 즉 인공지능 데이터 센터에 대한 미국 지역사회 반발이 커지며 올해 중간선거 이슈로 부상할 수 있다고 워싱턴포스트가 보도했습니다.신문은 현지시간 6일 보도에서 오클라호마주 샌드스프링스, 펜실베이니아주 아치볼드, 애리조나주 페이지 등지에서 기술기업들이 건설하려는 AI 데이터 센터에 대한 주민 반대 움직임이 일고 있다고 전했습니다.이들 지역은 주로 조용한 시골인데 주민들은 엄청난 양의 전기와 물을 소비하는 데이터 센터가 대규모로 들어서며 전기요금이 오르고 수자원이 부족해질 가능성을 우려하고 있습니다.실리콘밸리의 기술기업들이 지역사회를 짓밟는다는 인식에 분노가 쌓이면서 데이터 센터가 전국 차원에서 정치 쟁점이 되고 있다고 신문은 분석했습니다.연방의회 의원 가운데 하원의원(435명) 전원과 상원의원(100명) 약 3분의 1을 새로 뽑는 이번 중간선거 결과는 트럼프 대통령의 잔여 임기 동안 의회 권력 지형을 결정하게 됩니다.워싱턴포스트는 트럼프 대통령이 AI 산업을 적극 육성하는 정책을 펴왔지만, AI 데이터 센터에 대한 반대는 민주당뿐 아니라 공화당 유권자들에게서도 강하게 나타나고 있다고 전했습니다.공화당 소속인 론 디샌티스 플로리다 주지사는 지역정부에 데이터 센터 건설을 중단하고, 전력회사 등이 AI 인프라 비용을 주민에게 전가하는 것을 막을 수 있는 권한을 주는 AI '권리장전'을 추진하고 있습니다.트럼프 대통령의 열성 지지자였던 마조리 테일러 그린 전 하원의원이 트럼프와 갈라선 이유 중 하나도 그녀가 행정부의 AI 육성 정책을 강하게 비판했기 때문이라고 신문은 전했습니다.민주당에서는 엘리자베스 워런을 비롯한 상원의원 3명이 지난달 데이터 센터의 전기요금 인상 요인에 대한 조사를 시작했습니다.진보 정치의 간판 인물인 버니 샌더스 상원의원도 기술 기업들이 부족한 에너지와 수자원을 차지하고, 일자리를 대체할 수 있는 AI 기술 개발 비용을 일반 미국인에 떠넘긴다고 주장하며 데이터 센터 건설 일시 중단을 촉구했습니다.반대 여론이 높아지면서, 갈수록 많은 지역에서 정치인들이 데이터 센터를 거부하고 있는 것으로 나타났습니다.조사업체 데이터 센터 워치에 따르면 2025년 2분기에 980억 달러, 우리 돈 약 142조 원 상당의 데이터 센터 프로젝트 20개가 정치적 반대로 중단되거나 지연됐습니다.이는 2023년 이후 중단·지연된 프로젝트를 전부 합친 것보다 많은 수준입니다.크리스 라이트 에너지부 장관도 최근 에너지 회사 경영자들과 포럼에서 "데이터센터들이 건설되는 미국 시골에서는 지금 전기요금이 엄청나게 올라 모든 사람들이 화가 나 있다"면서 "'내 주에는 데이터 센터를 원하지 않는다'는 게 공통된 시각"이라고 말했습니다.기술 기업들은 주민들의 우려에 근거가 없다고 주장하면서 동시에 지역사회를 설득하려고 노력하고 있다고 신문은 보도했습니다.일부 지방자치단체도 데이터 센터가 가져올 건설 일자리와 세수를 위해 기술기업들과 타협점을 찾으려 하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)