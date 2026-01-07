뉴스
[D리포트] "큰 것만 골라 털어갔다"…수확철 노린 절도에 '골치'

SBS 뉴스
작성 2026.01.07 09:55 조회수
서귀포시 하원동의 한 레드향 하우스.

나무마다 열매가 가득 열려 있어야 하지만, 군데군데 비어 있습니다.

누군가 몰래 훔쳐간 것으로 추정됩니다.

예상치 못한 황당한 사건에, 한 해 동안 많은 비용과 시간, 노력을 들인 농가는 망연자실한 마음을 감추지 못합니다.

[김대희/절도 피해 레드향 농가 : 크고 좋은 것만 (따갔습니다.) 제가 1년 동안 등 이 새카맣게 타들어가도록 이거 매달고 이랬는데 이렇게 도난을 당하니까 너무 허탈한 거죠.]

피해 농가에 따르면 도난당한 레드향은 총 500kg가량으로, 그 값어치만 수백만 원으로 추정됩니다.

또 한라봉 피해는 300kg가량으로 파악되고 있습니다.

이렇게 문에 걸려 있던 자물쇠를 몰래 열고 들어가 범행을 저지른 것으로 파악되고 있습니다.

[인근 주민 : 농민들 1년 농사한 걸, 시간을 훔쳐가는 것이거든요. 돈도 돈이지만. CCTV를 각 구역마다 설치를 해줬으면 고맙겠습니다.]

감귤에 이어 최근 수확철을 맞은 만감류 거래가 늘면서 범죄의 표적이 되고 있는 겁니다.

감귤과 만감류 등 농작물 절도 사건이 해마다 끊이지 않고 발생하고 있는 가운데, 범죄 예방을 위한 잠금장치와 CCTV, 경보기 등 방범 시설은 부족한 것으로 파악되고 있습니다.

[김용기/서귀포경찰서 범죄예방대응계장 : 주·야간 수시로 확인해 주시고 낯선 차량의 번호는 기록해 두는 것이 좋습니다. 또 이웃의 밭과 창고를 서로 살펴 주시고 가능하다면 CCTV와 같은 방범 시설을 설치하는 것이 (좋겠습니다.)]

경찰은 인근 CCTV를 확인하고 주민들을 대상으로 탐문 수사를 벌이는 등 용의자를 추적하고 있습니다.

(취재 : 권민지 JIBS, 영상취재 : 오일령 JIBS, 제작 : 디지털뉴스부)

SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

