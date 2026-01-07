'틈만나면,' 새해 기운이 좋다… 2049 火 전 장르 1위→3주 연속 동시간대 1위

'틈만 나면,'에 출연한 배우 차태현, 김도훈이 MC 유재석, 유연석과 함께 완벽 팀워크로 새해 첫 미션을 성공하며 기분 좋은 에너지를 폭발시켰다.



지난 6일(화) 방송된 SBS '틈만 나면,'은 분당 최고 시청률 5.4%, 가구 시청률 3.7%로 본격적인 상승세를 기록했다. 특히 화제성과 채널 경쟁력의 지표로 활용되는 2049 시청률이 1.9%(이상 닐슨코리아 수도권 기준)를 기록하면서, 화요일 방송된 모든 장르 중 압도적 1위를 차지, 3주 연속 동시간대 1위까지 기록하며 막강한 존재감을 입증했다.



이날 방송에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구' 차태현, 김도훈이 삼성동 달걀 연구소, 음악 작업실을 방문해 기운 찬 행운 에너지를 선사했다.



유재석, 유연석은 '최고 시청률 제조기' 차태현과 예능 천재 김도훈의 등장에 반가움을 표했다. 특히 유재석은 "내 속 뒤집개 또 왔다. 태현이가 얼마 전에도 '어디라고는 말 못 하는데 곧 보게 될 거다'라더라"라며 함박웃음을 지었다. 차태현은 "여기는 틈이 날 때마다 오면 된다"라며 김도훈에게 너스레 섞인 조언을 하는 것은 물론 "제가 2027년에 드라마가 또 나온다. 그때까지 여기도 잘 버텨 달라"라며 신박한 새해 덕담으로 웃음을 자아냈다. 이에 시작부터 남다른 시너지를 내뿜는 이들의 조합에 기대감이 치솟았다.



유재석, 유연석, 차태현, 김도훈이 찾아간 첫 번째 틈 장소는 달걀 연구소였다. 연구원인 틈 주인은 제품을 탄생시키기 위해 100여 개의 달걀을 시식한다며 '넘사벽' 달걀 사랑을 드러내 모두를 놀라게 했다. 이에 김도훈은 "저도 달걀을 엄청 좋아해서 하루에 15알씩 먹는다"라고 공감하며 틈 주인과 달걀 토크를 펼쳐 웃음을 자아냈다.



새해 첫 미션은 달걀 덕후 맞춤형으로 '달걀이 왔어요~'가 등장했다. 달걀판에 있는 탁구공을 튕겨 한 줄씩 이동시키면 성공. 김도훈은 "방법을 알 것 같다"라더니 곧바로 연습에 성공해 유재석, 유연석, 차태현의 감탄을 자아냈다. 틈 주인은 6번째 도전 만에 1단계를 통과했음에도 "저는 무조건 GO!"라며 긍정 기운을 불어넣었다. 놀랍게도 네 사람은 2, 3단계를 연속으로 성공시켜 현장을 발칵 뒤집었다. 유연석이 "우리 팀워크가 어마어마했다"라며 감탄하자, 유재석은 "(틈 주인의) 긍정 마인드를 배워야겠다. 2026년 새해 기운이 굉장히 좋다"라며 틈 주인에게 감사를 전했다. 김도훈 역시 "너무 짜릿하다. 몸이 막 떨린다"라며 도파민을 만끽했다.



이어진 점심시간. 김도훈은 신인 예능인의 고충을 털어놔 유재석, 유연석, 차태현의 귀를 쫑긋하게 했다. 김도훈은 "요즘 예능 프로 보면 대단하다고 느낀다. 저는 친구들하고 여행 예능을 다녀왔는데, 부담감 때문에 친구들이 친구로 안 보였다"라며 조언을 구했다. 차태현이 "우리 같은 연기자들은 대본에 익숙하니까, 대본이 없는 예능이 힘들다"라고 공감하자, 유재석은 "넌 예능인 아니냐"라며 반박, 차태현이 "맞다. 사실 난 대본 없는 게 좋다"라며 곧바로 수긍해 폭소를 유발했다. 이에 유재석이 "아까 (틈 주인)처럼 그냥 GO 해야 된다"라고 조언을 덧붙이자, 유연석은 "거침없이 하는 거다"라며 격려를 더해 훈훈함을 자아냈다.



이어진 두 번째 틈 장소는 음악 작업실이었다. 영화 '극한직업', '범죄도시2'의 OST의 주역인 음악감독 틈 주인은 작업 비하인드를 공유해 흥미를 높였다. 두 번째 미션은 '손들어! OST 퀴즈'였다. 모두가 10초간 OST를 듣고 작품 제목을 맞히면 성공. 그간 극악의 성공률을 기록했던 퀴즈 미션인 만큼 유재석이 "우리가 어려워하는 게임"이라며 걱정하자, 김도훈은 "제가 잘 한다"라며 성공 의지를 다졌다. 김도훈은 2006년도 작품까지 맞힌 것도 잠시, 영화 '미녀는 괴로워' OST가 나오자 "맘마미아!"를 외쳐 폭소를 유발했다. 급기야 김도훈이 드라마 '최고의 사랑' OST를 듣고 "최고다 이순신!"이라고 하자, 차태현은 "도훈아 진짜 최고다"라며 받아쳐 박장대소를 자아냈다. 하지만 아쉽게도 마지막 문제에서 유연석이 영화 '친구'와 '태양은 없다'를 헷갈리면서 2단계에서 그쳤다. 김도훈은 유연석의 오답에 "오늘 태양이 안 떴다는 거죠?"라며 수습에 나서 마지막까지 웃음을 안겼다.



이처럼 유재석, 유연석, 차태현, 김도훈은 환상적인 미션 팀워크는 물론 빵빵 터지는 티키타카를 선사하며, 2026년의 포문을 유쾌하게 열었다.



한편, 2MC 유재석, 유연석이 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티 '틈만 나면,'은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



