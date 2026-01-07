코스피, 나흘째 올라 사상 첫 4,600선 돌파…반도체주 '활활'

▲ 7일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다.

코스피가 오늘(7일) 미국발 훈풍에 나흘째 올라 사상 처음 4,600선을 돌파했습니다.오늘 오전 9시 16분 기준 코스피는 전장보다 75.48포인트(1.67%) 오른 4,600.96입니다.지수는 전장보다 40.86포인트(0.90%) 오른 4,566.34로 출발해 전날 기록한 사상 최고치(4,525.48)를 재차 경신한 뒤 상승폭을 키우고 있습니다.코스피는 새해 첫 거래일 사상 첫 4,300선을 넘어선 데 이어 오늘까지 4거래일 연속 매일 100포인트 단위로 사상 최고치를 경신 중입니다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 3.0원 오른 1,448.5원에 거래를 시작했습니다.유가증권시장에서 외국인이 4천735억 원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있습니다.반면 개인과 기관은 각각 3천418억 원, 1천193억 원 매도 우위를 보이고 있습니다.외국인은 다만 코스피200선물시장에서는 2천575억 원 '팔자'를 나타내고 있습니다.간밤 뉴욕증시는 세계 최대 가전·정보기술 전시회 'CES 2026'에서 주요 기술기업들이 앞다퉈 인공지능(AI) 로드맵을 선보이자 기대감에 3대 지수가 일제히 상승했습니다.스티븐 마이런 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 언론 인터뷰에서 연내 1%포인트가 넘는 공격적인 기준금리 인하가 필요하다고 주장한 점도 매수세를 자극했습니다.이에 국내 증시도 반도체를 중심으로 상승 압력을 받고 있습니다.한지영 키움증권 연구원은 "연초부터 미국, 한국 증시 모두 주도주인 반도체주의 랠리가 전개되고 있으며, 신규 상방 재료들이 유입되면서 이들 주가 급등에 정당성을 부여하고 있는 모양새"라고 설명했습니다.시가총액 상위 종목 중 삼성전자(3.60%)가 사상 처음 14만 원 선을 돌파했으며, SK하이닉스(4.68%)도 역대 처음 76만 원대를 기록했습니다.아울러 '로보틱스 모멘텀'에 힘을 받은 현대차(6.01%)를 비롯해 LG에너지솔루션(0.40%), 삼성바이오로직스(2.27%), 기아(1.06%), 한화에어로스페이스(1.96%) 등도 강세입니다.(사진=연합뉴스)