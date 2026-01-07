코레일, 설 연휴 승차권 15일부터 예매…22일 0시부터 결제

▲ 설 연휴 승차권 예매

한국철도공사(코레일)는 설 연휴를 맞아 오는 15일부터 '2026년 설 연휴 승차권 예매'를 시행한다고 오늘(7일) 밝혔습니다.이번 승차권 예매 대상은 2월 13일부터 18일까지 6일간 운행하는 열차입니다.모바일 앱 '코레일톡'과 홈페이지(www.korail.com)의 '명절 예매 전용 웹페이지'를 통해 비대면으로 진행되며 철도회원만 가능합니다.코레일은 이번 설 연휴부터 더 안정적이고 원활한 예매를 위해 모든 국민의 예매 기간을 기존 2일에서 3일로 늘려 접속자를 분산 조치하고, 웹 서버 용량을 기존 대비 2배로 증설했습니다.교통약자 사전 예매는 15일과 16일 이틀간 오전 9시부터 오후 3시까지입니다.65세 이상의 고령자, 장애인복지법에 따른 등록 장애인, 국가유공자(교통지원 대상)를 대상으로 우선 진행합니다.15일엔 경부 · 경전 · 경북 · 대구 · 충북 · 중부내륙 · 동해 · 교외선을, 16일엔 호남 · 전라 · 강릉 · 장항 · 중앙 · 영동 · 태백 · 서해 · 경춘 · 목포보성선 승차권을 예매할 수 있습니다.인터넷 사용이 익숙하지 않은 고객은 철도고객센터를 통한 전화예매(명절 예매 전용 번호 1544-8545)도 가능합니다.오는 19일부터 21일까지 사흘간 오전 7시부터 오후 1시까지는 경로·장애인·국가유공자(교통지원 대상)를 포함한 모든 국민을 대상으로 예매가 진행됩니다.19일엔 호남·전라·장항·중앙·서해·목포보성선을, 20일엔 경전·경북·대구·충북·중부내륙·동해·강릉·영동·태백·경춘·교외선을, 21일엔 경부선 승차권을 각각 예매할 수 있습니다.설 연휴 승차권은 22일 0시부터 결제할 수 있습니다.교통약자 사전 예매 승차권은 28일까지, 일반 예매 승차권은 25일까지 반드시 결제해야 합니다.이민성 코레일 고객마케팅단장은 "설 명절을 맞아 고향을 찾는 고객들이 기분 좋게 여정을 시작할 수 있도록 안정적이고 원활한 예매를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)