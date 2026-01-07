백악관 "트럼프, 그린란드 획득 방안 논의중"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합 논의를 진행 중이며, 이를 위해 미군 활용도 가능하다고 백악관이 밝혔습니다.로이터 통신은 현지시간 6일 백악관에 관련 질의를 보내 이런 답변을 얻었다고 전했습니다.백악관은 답변에서 "트럼프 대통령은 그린란드 획득이 미국 국가안보의 우선 과제이며, 북극 지역에서 우리의 적들을 억제하는 데 필수적이라는 점을 분명히 해왔다"고 강조했습니다.이어 "트럼프 대통령과 그의 팀은 이러한 중요한 외교 정책 목표를 추구하기 위해 다양한 옵션을 논의하고 있다"며 "물론, 미군을 활용하는 것은 언제나 최고사령관 선택지 중 하나"라고 설명했습니다.집권 1기 행정부 때부터 그린란드 매입 의지를 보여왔던 트럼프 대통령은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에 대한 기습 체포 작전 이후 그린란드에 대한 언급을 크게 늘렸습니다.지난 4일 미 시사주간 애틀랜틱과 인터뷰에서는 "안보를 위해 그린란드가 꼭 필요하다"고 말해 베네수엘라 다음 표적이 그린란드가 될 수 있다는 점을 시사했고, 같은 날 기자들과 만나서도 유사한 발언을 했습니다.특히, 트럼프 대통령의 최측근인 스티븐 밀러 백악관 정책 담당 부비서실장은 CNN 방송 인터뷰에서 미국의 그린란드 병합을 위해 무력 사용이 가능한지를 묻자 "그린란드의 미래를 두고 미국과 군사적으로 싸우려는 나라는 없을 것"이라고 답했고, 앞서 그의 아내이자 우파 팟캐스터인 케이티 밀러는 소셜미디어에 성조기로 된 그린란드 지도와 함께 "머지않아"(SOON)이라는 문구를 올리기도 했습니다.그린란드는 북대서양조약기구 나토 회원국인 덴마크의 자치령으로 트럼프 대통령의 병합 야심이 수면 위로 다시 떠오르자 공개 반발하고 있습니다.영국과 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 덴마크 등 7개국은 6일 공동성명을 내고 "그린란드는 그린란드 주민의 것으로, 덴마크와 그린란드 관련 사안을 결정하는 주체는 오직 덴마크와 그린란드 뿐"이라고 밝혔습니다.(사진=케이티 밀러 X, 연합뉴스)