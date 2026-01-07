니콜 키드먼·키스 어번, 공식 이혼…19년 결혼 마침표

▲ 2017년 11월 아메리칸 뮤직 어워즈에 함께 참석한 니콜 키드먼과 키스 어번

호주 출신 할리우드 배우 니콜 키드먼(58)과 컨트리 가수인 남편 키스 어번(58)이 19년여 결혼 생활에 공식적으로 마침표를 찍었습니다.미국 테네시주 내슈빌 법원의 스테파니 윌리엄스 판사는 6일(현지시간) 두 사람에 대한 이혼 결정을 내렸다고 AP 통신이 보도했습니다.윌리엄스 판사는 두 사람의 재산 분할과 자녀 양육권 합의가 원만하게 이뤄졌다며 이혼을 허가했습니다.윌리엄스 판사는 "양 당사자 간에 혼인 생활을 계속할 수 없는 해소할 수 없는 차이가 있다"고 허가 사유를 설명했습니다.키드먼과 어번은 이날 법정에 직접 출석하지는 않았습니다.앞서 키드먼은 지난해 9월 "해소할 수 없는 차이와 혼인 생활의 어려움"을 들어 어번을 상대로 이혼 소송을 제기했습니다.이들의 결별 소식은 팬들에게는 갑작스러웠지만, 두 사람은 소 제기 당시 이미 자녀 양육권과 재산 분할에 대한 합의를 마치는 등 이혼과 관련한 조율을 해둔 것으로 알려졌습니다.두 사람 사이에 태어난 두 딸의 주 양육권은 키드먼이 가지며, 양 당사자 모두 상대에게 양육비 등을 청구하지 않고 공동 자산은 거의 균등하게 나누기로 한 것으로 전해졌습니다.키드먼은 1990년 23세에 할리우드 스타 톰 크루즈와 결혼해 2001년 이혼했습니다.이후 2005년 미국에서 열리는 호주 문화 행사 '그데이(G'DAY) USA 갈라'에서 역시 호주 출신 가수 어번을 만나 1년여 만인 2006년 6월 재혼했습니다.어번은 초혼이었습니다.키드먼은 어번과의 사이에 두 딸 선데이 로즈(17)와 페이스 마거릿(15)을 뒀습니다.앞선 크루즈와의 결혼에서는 딸 이사벨라(33)와 아들 코너(30)를 입양했습니다.영화 '디아워스'로 2003년 아카데미 여우주연상을 받는 등 할리우드 대표 여배우 중 하나로 꼽히는 키드먼은 지난해 영화 '프랙티컬 매직'의 속편 촬영을 마치는 등 현재도 왕성하게 활동하고 있습니다.(사진=AP. 연합뉴스)