폐건물서 하청직원을…호카 불매 번지자 총판 대표 결국

러닝화 브랜드 호카(HOKA)의 국내 총판사 조이웍스앤코 조성환 대표가 하청업체 직원들을 폭행한 것에 대해 사과하고 자리에서 물러납니다.조이웍스앤코는 오늘(7일) "조성환 조이웍스앤코 대표는 이번 사건에 대해 전적으로 본인의 잘못임을 인정하고, 대표이사직에서 사퇴하며 경영 일선에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔다"고 전했습니다.조 대표는 본인 명의의 사과문을 내고 "저의 부적절한 행동으로 인해 많은 분께 큰 분노와 실망을 드린 점, 고개 숙여 진심으로 사과드린다"며 "이번 사건은 전적으로 저 개인의 잘못이고, 정당화될 수 없는 저의 불찰"이라고 밝혔습니다.이어 "어떠한 이유로도 물리력 행사가 정당화될 수 없다는 것을 잘 알고 있음에도, 순간의 감정을 추스르지 못하고 돌이킬 수 없는 잘못을 저지르게 됐다"며 "저의 경솔한 행동으로 상처를 입으신 분들께 진심으로 사과드린다"고 전했습니다.앞서 조성환 대표가 서울 성동구 성수동의 폐교회 건물로 하청업체 대표와 직원들을 불러내 폭행하고 폭언한 것이 여러 매체 보도로 알려지며 사회적 논란이 일었고, 소비자들 사이에서는 불매 움직임도 나타나고 있습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=호카 공식 홈페이지, 조이웍스앤코 홈페이지 화면 캡처, 연합뉴스)