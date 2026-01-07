벌써 9골 넣은 EPL 본머스 공격수 세메뇨, 맨시티로 간다

▲ 앙투안 세메뇨(오른쪽)

올겨울 잉글랜드 프로축구 이적시장의 '대어'로 꼽힌 본머스 공격수 앙투안 세메뇨의 행선지가 맨체스터 시티(맨시티)로 확정됐습니다.영국 BBC는 "세메뇨가 맨시티에서 메디컬 테스트를 받을 예정이며, 이적은 토요일(10일) 전에 완료될 것"이라고 오늘(7일) 전했습니다.맨시티는 세메뇨의 바이아웃(이적 보장 최소이적료)으로 6천500만 파운드(1천271억 원)를 지불하기로 합의했습니다.바이아웃 조항은 10일까지 유효한 거로 알려졌습니다.안도니 이라올라 본머스 감독 역시 토트넘과 리그 경기를 앞두고 "이번이 (세메뇨의) 마지막 경기가 될 수도 있을 것 같다"고 말했습니다.영국 런던에서 태어났지만 가나 국가대표로 뛰는 윙어 세메뇨는 올 시즌 본머스에서 9골 3어시스트를 올렸습니다.브리스톨 시티 유스 출신으로 이 구단 소속으로 프로로 데뷔했으며, 여러 구단 임대를 거쳐 2023년 본머스로 이적하며 프리미어리그(EPL) 무대에 입성했습니다.지난 시즌 본머스에서 처음으로 리그 두 자릿수 득점(11골)을 올려 주가를 높였으며, 올 시즌에도 좋은 활약을 이어가 9골을 기록 중입니다.세메뇨는 왼발과 오른발을 모두 잘 쓰는 데다 185㎝의 키에 힘과 스피드까지 갖춰 막기가 까다롭습니다.페널티지역 밖에서도 언제든 득점을 노릴 수 있는 강력한 중거리 슈팅도 강점입니다.첼시와 리버풀, 맨체스터 유나이티드, 토트넘도 세메뇨에게 관심을 보였으나 영입전의 승자는 맨시티였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)