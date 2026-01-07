SK 3연패 도전·류은희 복귀…핸드볼 H리그 여자부 10일 개막

▲ SK와 서울시청의 2024-2025시즌 경기 모습

신한 SOL뱅크 2025-2026 핸드볼 H리그 여자부 경기가 오는 10일 경기도 광명시민체육관에서 막을 올립니다.이번 시즌 핸드볼 H리그는 지난해 11월 남자부 경기가 먼저 개막했고, 여자부는 세계선수권 일정 때문에 10일부터 열전에 들어갑니다.8개 팀이 경쟁하는 여자부는 4월 19일까지 3라운드로 팀당 21경기씩 치르며, 상위 4개 팀이 포스트시즌에 나갑니다.경기 장소는 개막전이 열리는 광명을 비롯해 서울, 부산, 광주, 청주, 삼척 6개 도시를 순회합니다.올해 여자부는 최근 2년 연속 통합 우승을 달성한 SK 슈가글라이더즈와 유럽에서 뛴 국가대표 에이스 류은희가 복귀한 부산시설공단, 최근 2년 연속 챔피언결정전에 올랐던 삼척시청이 강세를 보일 것으로 예상됩니다.지난 시즌 개막 후 19연승을 내달리는 등 20승 1패의 압도적인 성적으로 우승한 SK는 유소정이 외국 리그에 진출했으나 새로 송해리, 최지혜, 윤예진을 영입했고 득점력이 탁월한 강경민과 골키퍼 박조은이 건재합니다.지난 시즌 정규시즌에서 SK에 유일한 패배를 안긴 부산시설공단은 류은희의 복귀가 든든합니다.프랑스, 헝가리 리그에서 활약한 류은희는 지난해 6월 부산시설공단으로 이적했고 부산에서 열린 전국체육대회 금메달을 견인하며 제 몫을 했습니다.부산시설공단은 류은희 외에 베테랑 권한나와 최근 기량 발전이 두드러진 이혜원 등이 주축입니다.전통의 강호 삼척시청은 일본 국가대표 출신 긴조 아리사와 이연경, 정현희 등을 영입해 전력을 보강했고, 이효진은 인천시청에서 광주도시공사로 옮겼습니다.개막전은 10일 오후 2시 SK와 광주도시공사의 경기로 열리며 류은희의 부산시설공단은 11일 오후 2시 경남개발공사를 상대합니다.8개 팀 감독은 지난 시즌과 변화가 없고, 국가대표로 활약한 심해인이 부산시설공단 코치를 맡았습니다.남자부 경기는 1월 아시아선수권이 끝난 뒤인 2월 5일 H리그 일정을 재개합니다.(사진=한국핸드볼연맹 제공, 연합뉴스)