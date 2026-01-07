알카라스 vs 신네르, 세계 1·2위 빅매치 10일 인천서 개최

이미지 확대하기

카를로스 알카라스(스페인)와 얀니크 신네르(이탈리아)가 벌이는 현대카드 슈퍼매치 14가 오는 10일 인천 인스파이어 아레나에서 열립니다.알카라스와 신네르는 남자프로테니스(ATP) 투어 단식 세계 랭킹 1, 2위에 올라 있는 선수들로 이들이 국내에서 맞대결을 벌이는 것은 이번이 처음입니다.2003년생 알카라스와 2001년생 신네르는 최근 2년간 메이저 대회 남자 단식 우승 타이틀을 4개씩 양분했을 정도로 치열한 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.알카라스가 2024년 프랑스오픈과 윔블던, 지난해 프랑스오픈과 US오픈을 휩쓸었고 이에 맞서는 신네르는 2024년 호주오픈과 US오픈, 2025년 호주오픈과 윔블던에서 정상에 올랐습니다.둘의 상대 전적은 10승 6패로 알카라스가 우위를 보입니다.최근 대결이었던 지난해 11월 ATP 파이널스 결승에서 신네르가 2대 0으로 이겼으나 지난 시즌 상대 전적은 역시 알카라스가 4승 2패로 앞섰습니다.다만, 이번 현대카드 슈퍼매치와 같은 이벤트 경기였던 지난해 10월 사우디아라비아 대회에서는 신네르가 승리했습니다.사우디아라비아 경기와 이번 슈퍼매치 결과는 둘의 상대 전적에 포함되지 않습니다.신네르는 오늘 오전 한국에 도착하고, 알카라스는 내일 오후 입국해 10일 결전을 준비합니다.9일에는 공식 기자회견이 진행됩니다.특히 둘은 이번 현대카드 슈퍼매치를 끝내면 18일 호주 멜버른에서 개막하는 시즌 첫 메이저 대회 호주오픈을 준비하게 됩니다.현대카드 슈퍼매치가 이벤트 경기지만 호주오픈을 앞두고 전초전, 탐색전 성격도 띠게 될 것으로 기대됩니다.상대 전적은 알카라스가 앞서지만, 이번 경기가 열리는 인스파이어 아레나와 같은 실내 하드코트에서는 신네르가 더 강한 모습을 보여왔습니다.두 선수를 비교하면 키는 신네르가 191㎝로 알카라스보다 8㎝ 더 큽니다.다부진 체구의 알카라스가 빠른 스피드를 앞세운 코트 커버 능력과 승리에 대한 의지가 남다르다면, 주니어 시절 스키 선수였던 신네르는 탄탄한 하체를 이용한 강한 스트로크가 주 무기입니다.알카라스는 지난해 12월 최근 7년간 함께 했던 후안 카를로스 페레로 코치와 결별을 발표한 이후 처음 코트에 나서는 점도 변수입니다.현대카드 슈퍼매치는 2005년 마리야 샤라포바(러시아)와 비너스 윌리엄스(미국), 2006년 로저 페더러(스위스)와 라파엘 나달(스페인) 등 세계적인 선수들을 국내에 초청해 경기를 열어왔고, 김연아의 피겨 스케이팅, 고진영과 박성현의 골프 경기도 슈퍼매치 간판을 달고 진행했습니다.지난해 11월 입장권 예매는 시작 10분 만에 매진됐을 정도로 팬들의 관심이 대단합니다.신네르는 "영화 '오징어 게임'을 재미있게 봤다"며 "주위에서 서울에 대해 '세상에서 가장 아름다운 도시 중 하나'라고 하더라"라고 이번 한국 방문에 대한 기대감을 내비쳤습니다.알카라스 역시 "한국 팬들 앞에서 경기할 기회를 갖는다는 사실이 슈퍼매치 참가를 결정하는 큰 이유가 됐다"며 "음식 등 한국 문화도 더 가까이서 경험하고 싶다"고 말했습니다.그룹 엑소의 세훈이 경기 시작에 앞서 코인 토스를 진행하고, 전통 공예 기법인 자개 공예로 만든 트로피가 알카라스와 신네르에게 주어집니다.중요무형문화재 나전장(제10호) 전수자인 김종민 장인이 트로피를 만들었습니다.tvN과 티빙에서 10일 오후 3시 20분부터 현대카드 슈퍼매치 14를 생중계합니다.오후 2시부터 고민호와 정연수의 프리매치 경기가 열리고, 알카라스와 신네르의 경기는 오후 4시에 시작할 예정입니다.(사진=세마스포츠마케팅 제공, 연합뉴스)