뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'우발라디오' 세븐틴 부승관 "같은 제주도 출신 이예지 응원···해준 것도 없는데 기특"

SBS 뉴스
작성 2026.01.07 08:23 조회수
'우발라디오' 세븐틴 부승관 "같은 제주도 출신 이예지 응원···해준 것도 없는데 기특"
부승관이 이예지를 응원했다.

6일 방송된 SBS '무무X차차 우발라디오'에서는 TOP12를 응원하는 셀럽과 전화 통화가 공개됐다.

이날 방송에서는 세븐틴의 부승관과의 전화 통화가 공개되어 눈길을 끌었다.

제주도 출신 이예지를 응원했다는 부승관은 "제주도에서 올라와서 음악 한다는 거 자체가 쉽지 않은데 제 옛날이 생각나기도 하고 저는 아무것도 한 게 없는데도 기특하더라"라며 같은 고향 출신으로 이예지를 응원한 사연을 솔직하게 말했다.

이어 부승관은 이예지에게 직접 응원의 메시지를 전했고, 이에 이예지는 귀까지 새빨갛게 되며 수줍어 어쩔 줄을 몰랐다.

이를 보던 차태현은 "승관 씨는 메인보컬이고 예지는 우승자, 제주도 출신이 노래를 잘하나보다"라며 감탄했다.

그리고 이날 부승관은 이예지가 경연에서 불렀던 변진섭의 '너에게로 또다시'를 직접 라이브로 들려주며 찐팬임을 인증했다.

이에 DJ들은 훗날 두 사람이 함께 듀엣을 했으면 좋겠다며 바람을 드러냈다. 그러자 부승관은 "1월에 도겸이 형이랑 발라드 듀엣이 나온다. 그걸 예지가 챌린지 해주면 좋겠다"라고 했고, 이예지는 망설임 없이 꼭 하겠다고 약속해 훈훈함을 자아냈다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지