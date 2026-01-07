'우발라디오' 세븐틴 부승관 "같은 제주도 출신 이예지 응원···해준 것도 없는데 기특"

부승관이 이예지를 응원했다.



6일 방송된 SBS '무무X차차 우발라디오'에서는 TOP12를 응원하는 셀럽과 전화 통화가 공개됐다.



이날 방송에서는 세븐틴의 부승관과의 전화 통화가 공개되어 눈길을 끌었다.



제주도 출신 이예지를 응원했다는 부승관은 "제주도에서 올라와서 음악 한다는 거 자체가 쉽지 않은데 제 옛날이 생각나기도 하고 저는 아무것도 한 게 없는데도 기특하더라"라며 같은 고향 출신으로 이예지를 응원한 사연을 솔직하게 말했다.



이어 부승관은 이예지에게 직접 응원의 메시지를 전했고, 이에 이예지는 귀까지 새빨갛게 되며 수줍어 어쩔 줄을 몰랐다.



이를 보던 차태현은 "승관 씨는 메인보컬이고 예지는 우승자, 제주도 출신이 노래를 잘하나보다"라며 감탄했다.



그리고 이날 부승관은 이예지가 경연에서 불렀던 변진섭의 '너에게로 또다시'를 직접 라이브로 들려주며 찐팬임을 인증했다.



이에 DJ들은 훗날 두 사람이 함께 듀엣을 했으면 좋겠다며 바람을 드러냈다. 그러자 부승관은 "1월에 도겸이 형이랑 발라드 듀엣이 나온다. 그걸 예지가 챌린지 해주면 좋겠다"라고 했고, 이예지는 망설임 없이 꼭 하겠다고 약속해 훈훈함을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)