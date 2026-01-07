아직도 짓고 있는 동계올림픽 경기장…IOC "개막 전 완공 확신"

▲ 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 로고

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 개막이 한 달 앞으로 다가온 가운데 국제올림픽위원회(IOC)가 준비 부족 우려에도 성공적인 개최를 자신했습니다.크리스토프 두비 IOC 수석국장은 어제 AFP 통신과의 인터뷰에서 "심각한 우려가 있는 것은 사실이지만, 모든 준비가 제때 완료될 것이라고 확신한다"고 밝혔습니다.현재 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽이 열릴 아이스하키와 스노보드, 프리스타일 스키 등 일부 주요 종목 경기장의 완공이 지연되고 있습니다.두비 국장은 "이제 개막식까지 한 달밖에 남지 않았고, 모든 요소가 하나로 모이는 단계"라며 "대회 준비가 계획 단계를 지나 본격적인 실행 단계로 넘어가고 있다"고 강조했습니다.그는 최근 열린 테스트이벤트의 성과를 자신감의 근거로 들었습니다.두비 국장은 "스피드 스케이팅과 아이스하키, 그리고 바이애슬론 테스트이벤트를 통해 준비를 확인했다"며 "이러한 결과들이 우리의 자신감을 강화했다"고 덧붙였습니다.아이스하키 결승전이 열릴 예정인 밀라노 산타 줄리아 아레나는 당초 일정보다 한 달 늦은 이번 주에 문을 열 예정입니다.이번 대회는 북미아이스하키리그(NHL) 스타들이 12년 만에 올림픽 무대에 복귀해 큰 관심을 끕니다.뤼크 타르디프 국제아이스하키연맹(IIHF) 회장은 "라커룸과 연습장, 경기장 빙판 등 아이스하키를 위한 모든 인프라가 갖춰질 것"이라며 "우리는 환상적인 토너먼트를 치르게 될 것"이라고 낙관했습니다.스위스 국경 근처 리비뇨에서 열리는 스노보드와 프리스타일 스키 경기장의 강설 작업 지연 문제도 언급됐습니다.점프대와 장애물, 모굴 코스 조성을 위해서는 인공 눈 생산이 필수적이지만, 기술적 결함 때문에 작업이 지연된 바 있습니다.이에 대해 안드레아 바르니에 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 조직위원회 최고경영자(CEO)는 "눈 생산 작업이 예정대로 진행되고 있다"며 우려를 잠재웠습니다.(사진=게티이미지)