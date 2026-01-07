뉴스
'틈만나면' 김도훈 "고1 동생 자기 이야기하면 좋아해"···차태현 "우리 수찬이, 이제 수찬이라 할 수 있어"감격

SBS 뉴스
작성 2026.01.07
'틈만나면' 김도훈 "고1 동생 자기 이야기하면 좋아해"···차태현 "우리 수찬이, 이제 수찬이라 할 수 있어"감격
차태현이 아들을 언급했다.

6일 방송된 SBS '틈만나면'에서는 배우 차태현과 김도훈이 틈 친구로 등장했다.

이날 방송에서 틈 친구 김도훈은 "연기하고 있는 김도훈입니다"라며 시청자들에게 정중한 인사를 올렸다. 그리고 차태현은 "안녕하세요. 이것저것 하고 있는 차태현입니다"라며 시청자들을 향해 브이를 해 웃음을 자아냈다.

드라마 '무빙'에서 함께 호흡을 맞췄던 두 사람은 정말 틈이 나서 찾아왔다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그리고 차태현은 올해 시즌2를 촬영하고 내년에 공개 예정이라며 "그때까지 건강해라. 그때까지 잘 버텨라. 또 홍보하러 나와야 되니까"라며 틈 친구로 재방문을 미리 예고해 눈길을 끌었다.

고1 남동생이 있다는 김도훈은 "요즘은 많이 혼내고 있다. 동생이 사춘기인데 어머니, 아버지는 안 무서워하는데 형을 좀 무서워하더라"라고 했다.

이에 MC들은 동생을 언급하면 안 되는 거 아니냐며 걱정했다. 그러자 김도훈은 "의외로 자기 얘기하면 좋아한다"라며 귀여운 동생을 언급했다.

이를 듣던 차태현은 "나도 우리 수찬이를 드디어 수찬이라고 할 수 있다"라며 오랜만에 그의 근황을 공개했다. 차태현은 아들을 3인칭으로 칭해야 하던 시기가 끝났다며 "예전에는 문자가 맨날 어, 응 이었는데 두 줄이 왔다. 감동이 감동이 엄청났다. 그래서 캡처해서 와이프한테 보냈다. 말도 안 되는 일이 일어난 거다"라고 아들의 작은 변화에 감동해 웃음을 자아냈다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스

