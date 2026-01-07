'K라면 · K찜질방' 열광하더니…옥스퍼드사전에 K단어 대거 추가

영국 옥스퍼드대가 펴내는 영어사전인 옥스퍼드영어사전에 한국 문화에서 온 단어들이 새로 등재됐습니다.



옥스퍼드영어사전 한국어 컨설턴트인 지은 케어(한국명 조지은) 옥스퍼드대 아시아중동학부 교수는 오늘(7일) '라면'(ramyeon), '해녀'(haenyeo), '선배'(sunbae) 등 한국 문화 관련 단어들이 새로 올랐다고 전했습니다.



이번에 추가된 단어는 '빙수'(bingsu), '찜질방'(jjimjilbang), '아줌마'(ajumma), '코리안 바비큐'(Korean barbecue), '오피스텔'(officetel) 등 모두 8개입니다.



지난해 '달고나(dalgona)', '막내'(maknae), '떡볶이'(tteokbokki) 등 7개 단어가 오른 데 이어 2년 연속으로 한국어 기반 단어가 사전에 포함됐습니다.



1884년 처음 출판된 옥스퍼드영어사전은 영어권의 권위 있는 사전으로, 현재 온라인 플랫폼 형태로 운영되며 정기적으로 업데이트되고 있습니다.



한국 관련 단어는 과거에는 드물게 등재됐지만, 2000년대 이후 한류 확산과 함께 크게 늘어났습니다.



2021년에는 '대박'(daebak), '오빠'(oppa) 등 26개 단어가 한꺼번에 등재되기도 했습니다.



이번에 오른 단어들 역시 한류 영향으로 영어권에서 사용 빈도가 높아진 표현들입니다. '라면'과 '해녀'도 이에 해당합니다.



일본어에서 온 '라멘'(ramen)과 일본 해녀를 뜻하는 '아마'(ama)는 이미 앞서 사전에 올라 있었습니다.



케어 교수는 몇 년 전에도 해녀 등재를 시도했지만 영어 자료가 부족해 쉽지 않았으나, 최근 해녀를 소재로 한 드라마가 나오면서 영어권 언급과 인지도가 높아져 등재가 가능해졌다고 밝혔습니다.



'찜질방'과 '빙수' 역시 K-컬처 인기로 영어권에서 자주 언급되면서 이번에 포함됐습니다.



영어권의 '시니어'(senior)와는 다른 의미로 쓰이는 '선배'도 새로 올랐습니다.



영어권에 없는 관계나 호칭을 나타내는 말로는 이미 '누나', '막내', '형' 등이 사전에 올라 있습니다.



이 사전에는 '갈비'(galbi), '삼겹살'(samgyeopsal), '불고기'(bulgogi) 같은 한국 음식명이 등재돼 있지만, 이번에는 '코리안 바비큐'가 영어 표현으로 추가됐습니다.



관련 기록으로는 1938년 하와이 일간지 호놀룰루스타뷸레틴에 실린 "코리안 바비큐 저녁이 제공됐다"는 문장이 예시로 제시됐습니다.



옥스퍼드영어사전에는 영어에서 사용된 과거와 현재의 약 50만 개 단어와 구문이 뜻과 어원, 실제 사용 예문과 함께 수록돼 있습니다.



예문은 소설과 논문, 언론 기사, 소셜미디어 게시물 등 실제 사용 사례를 바탕으로 합니다.



케어 교수는 영어 사용자들이 실제로 많이 쓰는 표기를 기준으로 로마자 표기를 정한다고 설명했습니다.



또 옥스퍼드영어사전에 한 번 등재된 단어는 시간이 지나 사용 빈도가 줄어들어도 삭제되지 않는다고 밝혔습니다.



케어 교수는 글로벌 언어인 영어에 한국 문화의 흔적을 남기는 것은 후대에 중요한 의미가 있다고 강조했습니다.



아울러 한류의 영향력이 지속되기 위해서는 영어권에서의 출판과 학술 연구가 더 활발해져야 한다고 덧붙였습니다.



