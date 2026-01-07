[뉴욕증시] 3대 지수 강세 마감…S&P500 사상 최고치

뉴욕증시입니다.
미 증시 3대 지수가 일제히 강세를 보였습니다.
다우지수가 4만 9천 선을 돌파했고, 나스닥은 0.6% 올랐습니다.
S&P 500은 6천940선을 넘어서며 사상 최고치를 기록했습니다.
업종별로는 소재와 헬스케어가 2% 올랐고, 산업재는 1% 올랐습니다.
오늘 시장은 세계 최대 정보기술·가전박람회인 CES 2026에서 공개된 엔비디아와 AMD의 인공지능 로드맵에 주목했습니다.
엔비디아의 젠슨 황 최고경영자는 차세대 슈퍼 칩 '베라 루빈'을 공개했고, AMD의 리사 수 최고경영자는 '헬리오스 시스템'을 처음 선보였습니다.
특히 젠슨 황 CEO의 발언은 AI 인프라 확대에 대한 기대감을 키우며 데이터 저장·메모리 관련 종목 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
이런 흐름 속에 미 증시는 기술주 중심의 강세를 보였고, 마이크론이 10% 이상 급등하며 반도체 랠리를 주도했습니다.
아마존도 신제품 출시와 더불어 아마존 웹서비스의 성장 가속 기대감이 커지며 3% 올랐습니다.
한편 국제 유가는 베네수엘라산 원유 생산이 늘어날 수 있다는 전망에 급락했습니다.
서부텍사스산원유 WTI는 전 거래일보다 2.04% 떨어진 배럴당 57.13달러에 마감했습니다.
마두로 베네수엘라 대통령의 체포 소식에 미국의 현지 에너지 투자 기대가 계속 이어지고 있는 가운데, 이번 주는 ADP 민간고용, 구인이직보고서, 그리고 고용보고서까지 주요 고용 지표가 연이어 발표됩니다.
댓글