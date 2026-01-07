정원오 "뉴타운 해제 설계자 오세훈"…오 시장 측 "적반하장"

▲ 오세훈 서울시장(오른쪽)과 정원오 성동구청장이 지난 1일 서울 동작구 국립서울현충원에서 현충탑에 참배를 마친 뒤 인사하고 있다.

더불어민주당 서울시장 후보군으로 거론되는 정원오 서울 성동구청장은 어제(6일) 서울의 주택 공급 부족 현상이 오세훈 서울시장으로부터 비롯됐다며 공세에 나섰습니다.정 구청장은 이날 페이스북에 올린 글에서 "오세훈 시장은 2008년 초선 때부터 뉴타운이 문제가 돼 스스로 뉴타운 위원회를 구성했다"며 "조금씩 재개발, 재건축을 해제하던 오 시장은 2011년 4월 14일 '아파트 위주의 재개발·재건축을 지양하겠다'며 '신주거정비 5대 추진 방향'을 직접 발표했다"고 비판했습니다.그는 "뉴타운을 가장 먼저 해제한 건 바로 오 시장"이라며 "그러고 불과 4개월 후 무상급식 주민투표로 인해 사퇴했는데 사퇴하지 않았으면 뉴타운 지정 구역을 더 해제했을지도 모른다"고 지적했습니다.정 구청장은 "뉴타운 해제의 설계자이자 출구전략의 첫 실행자는 오 시장 본인"이라며 "이후 시정 운영을 맡은 박원순 시장 역시 앞서 설계된 출구전략을 이행했다는 책임에서 자유로울 수는 없다"고 덧붙였습니다.이에 대해 오 시장 측 김병민 서울시 정무부시장은 페이스북에 글을 올려 "정 구청장은 본질을 왜곡하지 말고 주택 공급의 씨를 말린 민주당 원죄에 대한 참회 먼저 하십시오"라고 맞받았습니다.김 부시장은 " 오 시장은 신주거정비 5대 추진방향 (발표) 당시 정비 예정 구역 중 장기간 사업이 추진되지 않아 갈등이 지속되고, 재산권 침해가 발생하는 일부 지역만 중심으로 해법을 마련하고자 했던 것"이라며 "이는 31개소로 당시 전체 정비 예정 구역 315곳의 9.8%에 불과했다"고 설명했습니다.그러면서 "분명한 것은 2011년 발표 당시에도 서울시는 뉴타운 추진에 대한 기본적인 정책 기조를 굳건히 유지하고 있었다는 것"이라며 정 구청장을 겨냥해 "아전인수식 해석이며 '적반하장식 사고'"라고 비판했습니다.김 부시장은 "서울의 주택 문제 해결은 남 탓이 아니라 과거의 잘못을 직시하는 데서부터 시작해야 한다"면서 "민주당 소속 정치인과 서울시장 출마 예정자들은 사실관계를 정확히 인지하고 과거의 잘못된 정책에 대해 반성부터 하길 바란다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)