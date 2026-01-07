"고양이 키워야 하는 세대는 이사를"…오피스텔 공지 논란

이미지 확대하기

▲ 인천 오피스텔의 '고양이 사육 금지' 공지문

인천 한 오피스텔에서 화재 위험을 이유로 고양이를 키우는 세대의 이사를 요구한 사실이 알려지자 갑론을박이 이어지고 있습니다.어제(6일) 사회관계망서비스(SNS)에 따르면 인천시 서구 청라국제도시 한 오피스텔 관리실은 지난달 열린 입주민 총회에서 사육 금지 동물로 고양이, 페럿, 토끼, 너구리 등을 규정했다고 공지했습니다.또 공지문을 통해 "고양이류를 키우는 세대는 인덕션 안전 커버를 씌워야 한다"며 "꼭 고양이를 키워야 하는 세대는 다른 곳으로 이사할 것을 정중히 요청한다"고 알렸습니다.관리실 측은 지난해 9월 고양이로 인한 오피스텔 화재가 발생했다며 입주민의 협조를 요청하는 차원에서 이같이 공지한 것으로 파악됐습니다.그러나 이 같은 공지문이 전날 SNS에 게시되자 600건이 넘는 댓글이 달렸습니다.글을 게시한 한 입주자는 "화재의 원인과 해결을 '고양이를 키우는 세대는 이사하라'는 식으로 연결한 공지에 문제의식을 느꼈다"며 "오피스텔 운영 방식이 이전부터 비상식적으로 이뤄지고 있다"고 지적했습니다.누리꾼들도 "특정인의 부주의로 불이 나면 그 사람을 내보내는 것이냐", "개인의 자유인데 이사라는 조치를 강제하는 것은 옳지 않다" 등의 반응을 보였습니다.이에 오피스텔 관계자는 "입주자 총회에서 결정된 사안이고 공지만 한 것"이라며 "강제라기보다는 협조를 구하는 차원"이라고 해명했습니다.(사진=SNS 캡처, 연합뉴스)