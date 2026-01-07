"그린란드 문제, 덴마크·그린란드가 결정"…유럽 7개국, 트럼프 견제 성명

▲ 트럼프 미국 대통령과 그린란드

기습 군사작전을 통해 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 끌어내린 미국이 덴마크령 그린란드를 향한 영토 야욕을 노골적으로 드러내면서 유럽 국가들이 공식적인 견제에 나섰습니다.로이터통신에 따르면, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 덴마크 등 7개국은 현지시간으로 6일 그린란드와 덴마크에 대한 연대를 표명하는 공동 성명을 발표했습니다.7개국은 성명에서 "그린란드는 그린란드 주민들의 것으로, 덴마크와 그린란드 관련 사안을 결정하는 주체는 오직 덴마크와 그린란드뿐"이라고 강조했습니다.이어 북극권에서의 안보는 미국을 포함한 북대서양조약기구, 나토 동맹들의 집단 협력을 통해 달성돼야 한다며 "나토는 북극권이 나토의 우선순위라는 점을 명확히 해왔고, 유럽 동맹국들은 대응을 강화하고 있다. 우리와 많은 다른 동맹국은 북극권의 안전과 적대 세력 억제를 위해 주둔군, 활동, 투자를 늘리고 있다"고 언급했습니다.덴마크와 이웃한 북유럽 국가 외무장관들도 같은 날 오후 연대 성명을 내고 "그린란드 사안은 오직 덴마크와 그린란드가 독자적으로 결정해야 한다는 점을 공동으로 강조한다"며 "우리 모두는 역내 억지력과 국방을 증강하기 위해 조치를 취했다"고 힘을 실었습니다.집권 1기에도 그린란드에 지대한 관심을 표명하며 매입을 제안한 트럼프 대통령은 지난 4일 베네수엘라에 무력으로 개입한 직후 미국 잡지 디애틀랜틱과의 인터뷰에서 "안보를 위해 그린란드가 꼭 필요하다"며 그린란드 병합 의지를 거듭 드러내 그린란드와 덴마크의 반발을 샀습니다.인구 약 5만 7천만 명의 그린란드는 나토 회원국인 덴마크의 자치령으로 나토의 보호를 받고 있습니다.유럽은 나토의 일원인 미국이 역시 나토 동맹인 덴마크령 그린란드를 무력 점령을 하는 것은 생각하기 어렵다고 선을 긋고 있지만, 그린란드가 베네수엘라와 비슷한 시나리오에 처할 일말의 가능성을 배제하지 않고 있습니다.유럽과 북미 사이에 위치해 미국의 탄도미사일 방어 체계에서 핵심적인 역할을 하는 그린란드는 원유와 희토류 등 풍부한 천연자원을 갖추고 있는데, 여기에 희토류의 중국 의존을 줄여야 하는 미국의 절박함까지 겹치면서 트럼프 대통령은 취임 직후부터 그린란드 병합 의지를 반복적으로 드러내 왔습니다.