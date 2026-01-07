트럼프 "마두로 체포작전, 전술적으로 훌륭…쿠바 병사 많이 죽어"

▲ 트럼프 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴DC 트럼프-케네디센터에서 연방 하원 공화당 의원들을 대상으로 연설하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미군의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 기습 체포작전을 두고 "전술적으로 훌륭했다"고 거듭 자찬했습니다.트럼프 대통령은 현지 시간으로 6일 워싱턴DC에서 열린 연방 하원 공화당 의원 수련회 연설에서 "베네수엘라에 152대의 비행기와 많은 지상군을 투입했다"면서 "우리는 한 명도 희생되지 않았는데 상대는 많은 이들이 죽었다. 불행하게도 주로 쿠바인 병사들이 죽었다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 또 베네수엘라 측이 미군의 기습 작전을 알고 있었고 대비했다면서 "작전은 정말 탁월했다. 거의 나라 전역의 전기가 꺼졌다"며 정전을 유발한 덕분에 작전이 성공할 수 있었음을 강조했습니다.마두로 대통령에 대해선 "난폭한 인물이다. 그는 내 춤을 조금 흉내 내려 하지만, 그는 난폭하고 수백만 명을 죽였다"며 "카라카스 한복판에 고문실이 있고 지금은 폐쇄됐지만 그들은 사람들을 고문했다"고 비판했습니다.트럼프 대통령이 언급한 마두로 대통령의 '춤'은 그가 지난해 말 미군이 카리브해에서 군사력 시위를 벌이며 압박을 가하고 있음에도 정부 집회 현장에서 음악에 맞춰 춤을 추면서 미국을 무시하는 듯한 행보를 보인 것을 지적한 것으로 해석됩니다.트럼프 대통령은 이번 작전을 통해 "미국이 다시 한번 지구상에서 가장 강력하고 치명적이며 정교하고 두려운 군대를 보유하고 있음을 증명했다"며 "아무도 우리를 이길 수 없다"고 거듭 강조했습니다.또 마두로 체포에 대해 비판하는 민주당의 척 슈머 상원 원내대표를 향해 "나쁜 사람"이라며 "어느 시점에선 '정말 잘했다. 고맙다. 축하한다'고 말해야 한다. 그렇게 하면 좋지 않을까"라며 불만을 드러냈습니다.트럼프 대통령은 오는 11월 상·하원의원 등을 뽑는 중간선거에서 여당인 공화당이 이기지 못하면 자신이 탄핵소추를 당할 것이라고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)