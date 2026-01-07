"진실 밝혀달라" 어머니의 호소…'은폐 의혹' 본격 수사

<앵커>



쿠팡 물류 센터에서 일하다가 숨진 고 장덕준 씨 사건을 김범석 쿠팡 의장이 축소·은폐하려고 했다는 의혹에 대해 경찰이 본격적인 수사에 착수했습니다. 고인의 어머니는 이 사건의 진실을 밝혀달라고 호소했습니다.



김태원 기자입니다.



<기자>



쿠팡 물류센터에서 1년 4개월간 새벽 근무를 했던 고 장덕준 씨는 지난 2020년 10월 12일 퇴근한 지 한 시간 반 만에 숨졌습니다.



당시 쿠팡 한국법인 대표였던 김범석 쿠팡INC 의장이 "장 씨가 열심히 일했다는 기록이 남지 않도록 하라"는 등의 지시를 해 사건을 은폐하려 했다는 의혹이 지난달 SBS 보도를 통해 처음 제기됐습니다.



[지난해 12월 17일, SBS 8뉴스 : 김 의장이 직접 사건의 은폐를 지시한 정황을 포착했습니다. 쿠팡 임원을 강하게 질책하며….]



김 의장과 전 최고개인정보보호책임자 사이 메신저 대화 내용, 숨지기 일주일 전부터 장 씨가 화장실에 간 시간까지 분초 단위로 기록돼 있었던 쿠팡 내부 자료 등도 잇따라 보도됐습니다.



경찰은 전담 TF팀을 꾸려 산업재해 은폐 의혹을 비롯한 쿠팡 관련 사건 20건에 대한 수사를 본격화했습니다.



경찰은 어제(6일) 김범석 의장을 고발한 택배노조 관계자와 장덕준 씨 어머니 박미숙 씨에 대한 소환 조사를 진행했습니다.



[박미숙/고 장덕준 씨 모친 : 피가 마르고 가슴은 타들어 갑니다. 더 이상 덕준이 죽음의 진실이 이대로 묻히지 않고 제대로 밝혀질 수 있게 도와주십시오.]



민주노총 공공운수노조도 청문회 위증 의혹까지 불거진 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표와 박대준 전 대표를 증거인멸과 업무상 과실치사 등 혐의로 고발했습니다.



경찰은 최근 쿠팡 전 개인정보보호책임자 측으로부터 임의 제출받은 내부고발 자료를 분석하면서 불법적인 정황들을 포착한 것으로 알려졌습니다.



(영상취재 : 배문산·양지훈, 영상편집 : 유미라)