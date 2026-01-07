중국, 일본에 희토류 수출금지…"'하나의 중국' 위배"

<앵커>



중국 정부는 다카이치 일본 총리의 타이완 유사시 개입 발언을 문제 삼아 일본에 대한 사실상 추가 보복에 나섰습니다. 희토류 같이 군사 목적으로 사용될 수 있는 이중용도 물자 수출을 전면 금지한다고 밝힌 것입니다.



김형래 기자입니다.



<기자>



중국이 일본을 상대로 희토류를 포함한 군사 목적의 이중용도 물자 수출을 전면 금지하는 수출 통제를 공식화했습니다.



중국 상무부는 어제(6일) 홈페이지를 통해 "일본 군사 사용자와 군사 용도 및 일본 군사력 제고에 도움이 되는 기타 최종 사용자 용도의 모든 이중용도 물자 수출을 금지한다"며 즉시 대일 수출 통제를 실시한다고 밝혔습니다.



또 다른 국가가 중국이 원산지인 이중용도 물자를 일본에 제공할 경우 법적 책임을 묻겠다며, 사실상의 '2차 제제' 조항도 포함했습니다.



이중용도 물자는 희토류와 특수 금속합금, 고성능 반도체 등 민간과 군사 부문 양쪽 모두에서 사용될 수 있는 물품으로 중국은 800여 개 품목을 지정해 수출을 관리하고 있습니다.



중국 상무부는 대변인 명의 성명에서 "최근 일본 지도자가 타이완 관련 잘못된 발언을 공공연하게 발표해 무력 개입 가능성을 암시했다"며 "이는 '하나의 중국' 원칙을 심각하게 위배한 것으로 성질과 영향이 극도로 나쁘다"고 언급했습니다.



이번 수출 통제 조치가 사실상 다카이치 사나에 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 발언에 대한 보복임을 숨기지 않은 것입니다.



중국 정부는 앞서 다카이치 총리가 일본의 안보 정책 개정을 언급한 것을 두고도 '군국주의 부활'이라며 거세게 비난했습니다.



[마오닝/중국 외교부 대변인 : 일본의 우익 세력이 역사의 수레바퀴를 돌리는 것을 결코 용납하지 않을 것이며, 군국주의가 다시 부상하는 것도 결코 용납하지 않을 것입니다.]



지난해 자국민의 일본 여행 제한, 일본산 수산물 수입 금지 조치를 한 중국이 희토류 수출 통제까지 꺼내들면서 중일 갈등의 수위가 더욱 높아지고 있습니다.



(영상편집 : 박춘배)