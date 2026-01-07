유럽 7개국 긴급성명…"그린란드는 덴마크 땅"

<앵커>



마두로 대통령 체포 이후 미국 우선주의를 전방위로 강화하고 있는 미국이 그린란드를 갖겠다는 의지도 다시 드러내고 있습니다. 그린란드를 영토로 갖고 있는 덴마크는 물론 유럽 국가들이 긴급 성명을 내고 강하게 비판했습니다.



파리에서 권영인 특파원입니다.



<기자>



덴마크를 비롯한 영국, 프랑스, 독일 등 유럽 7개국이 어제(6일) 긴급 공동성명을 발표했습니다.



이들은 덴마크령인 그린란드는 그린란드 주민의 것으로 그린란드의 미래를 결정할 수 있는 주체는 오직 덴마크와 그린란드뿐이라고 밝혔습니다.



또한, 미국이 그린란드 병합 이유로 강조하는 북극권의 안보는 나토 국가들의 집단 협력을 통해 달성돼야 한다고 강조했습니다.



[키어 스티머/영국 총리 : 그린란드의 미래는 그린란드와 덴마크의 것이며, 그린란드의 미래는 오직 그들 스스로가 결정할 문제입니다.]



이들 7개국뿐만 아니라 덴마크와 이웃한 북유럽 국가들도 그린란드는 덴마크의 땅이라는 외무장관 명의 공동 성명을 냈습니다.



유럽 국가들이 일제히 그린란드의 덴마크 영토권을 강조하고 나선 것은 마두로 체포 이후 미국 측에서 노골적으로 그린란드 병합 주장이 나오고 있기 때문입니다.



트럼프 대통령의 최측근인 밀러 백악관 부비서실장이 군사적 개입 가능성도 배제하지 않는다는 의지를 공개적으로 내비쳤고, 트럼프 대통령도 미국이 그린란드를 병합할 수 있도록 유럽이 도와야 한다는 발언까지도 서슴지 않고 있습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리는 미국의 안보 관점에서 그린란드가 필요합니다. 유럽도 우리가 그린란드를 가질 필요가 있다는 걸 알고 있어요.]



논란이 커지자 덴마크와 그린란드 자치 정부는 미국 루비오 국무장관에게 긴급 면담을 요청했습니다.



과거에도 수차례 덴마크와 그린란드 측의 면담 요청이 있었음에도 수용하지 않았던 미국 측이 이번에는 어떤 입장을 내놓을지 주목됩니다.



