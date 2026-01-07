트럼프 "마두로 체포작전 훌륭…석유회사 만날 것"

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 마두로 대통령 체포작전은 전술적으로 훌륭했다고 평가했습니다. 워싱턴 연결해서 발언의 의미 알아보겠습니다.



이한석 특파원, 미국이 미국우선주의를 밀어붙이는 상황에서 그만큼 내가 힘이 세다는 것을 강조한 발언으로 봐야겠죠?



<기자>



네, 그렇습니다. 최근 이름을 바꾼 트럼프 케네디센터에서 오늘(7일) 공화당 하원의원 수련회에 참석을 해서 발언했는데요.



전술적으로 훌륭했다 이렇게 자평했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 미군은 한 명도 희생되지 않았는데 상대는 많은 이들이 죽었습니다. 불행하게도 주로 쿠바인 병사들이 죽었어요.]



미군은 152대의 비행기와 많은 지상군을 투입했지만 한 명도 희생되지 않았고 상대는 많은 사람들이 죽었다며 작전 수행 능력을 극찬했습니다.



베네수엘라 측이 미군의 기습 작전을 알고 있었고 대비했지만, 나라 전역에 정전을 유발한 덕분해 작전이 성공할 수 있었다고 설명했습니다.



트럼프는 마두로에 대한 평가도 덧붙였습니다.



난폭한 인물이다, 수백만 명을 죽였다며 지금은 폐쇄됐지만 수도 카라카스 한복판에 고문실에서 사람들을 고문했다고 비판했습니다.



트럼프 대통령은 이번 작전을 통해서 미국이 지구상에서 가장 강력하고 치명적이며 정교하고 두려운 군대를 보유하고 있다는 것을 증명했다면서 아무도 우리를 이길 수 없다고 강조했습니다.



<앵커>



베네수엘라 석유 산업을 어떻게 재건할지 석유 회사들이랑도 얘기를 할 거라면서요?



<기자>



베네수엘라의 낙후된 석유 인프라를 재건하겠다는 의지를 보여준 것으로 보이는데 먼저 들어보시겠습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 저는 석유 회사들과도 만날 겁니다. 그렇게 되면 더 많은 석유를 시추할 수 있게 될 것이고, 이는 유가를 더욱 낮추는 데 도움이 될 겁니다.]



베네수엘라 석유 산업이 미국의 경제와 에너지 안보 이익과 직결되는 만큼 석유 회사들의 참여를 촉구하려는 뜻으로도 해석됩니다.



트럼프 대통령은 다만 언제 어떤 석유 회사 관계자들을 만날 지에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았습니다.



<앵커>



그런가 하면 미국이 서반구는 우리 거다, 이런 말도 했다고요



<기자>



네, 미 국무부는 현지시간 지난 5일 소셜미디어 공식 계정에 트럼프 대통령의 사진 바탕 위에 "서반구가 여기다" 이런 글귀가 적힌 이미지를 올렸습니다.



이어서 "트럼프 대통령은 우리의 안보가 위협받는 것을 허용하지 않을 것"이라고 적었습니다.



앞서 베네수엘라뿐 아니라 쿠바, 멕시코, 콜롬비아를 겨냥해서도 경고성 메시지를 보냈었는데 이른바 돈로주의, 중남미가 미국의 앞마당이라는 강한 장악의 의지를 보여준 것으로 해석됩니다.



(현장진행 : 박은하)