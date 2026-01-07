1. "마두로 체포작전 훌륭…석유회사 만날 것"



트럼프 미국 대통령이 마두로 대통령 체포작전은 전술적으로 훌륭했다고 자평했습니다. 베네수엘라 석유산업 재건을 위해서 곧 석유 회사 대표들도 만나겠다고 밝혔습니다.



2. 다음은 그린란드?…유럽 7개국 긴급 성명



마두로를 체포한 이후 미국은 대서양 건너 그린란드를 향한 영토 야욕을 노골적으로 드러내고 있습니다. 유럽 주요 국가들은 영토 주권을 존중하라며 긴급 성명을 내고 강하게 비판했습니다.



3. "한중 관계 발전 공고화"…오늘 귀국



중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 중국 권력서열 2·3위 인사들을 만나서 한중 관계 발전을 다시 한번 강조했습니다. 이 대통령은 오늘(7일) 상하이에서 한중 벤처 기업인들을 만난 뒤 귀국길에 오릅니다.



4. '1억 통로' 전직 보좌관 16시간 조사



김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억 원을 받은 것으로 지목된 강선우 의원의 전 보좌관이 16시간 동안 경찰 조사를 받았습니다. 경찰은 미국으로 출국한 김경 서울시의원에게 조속히 귀국하라고 요구했습니다.