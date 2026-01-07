시진핑 "석 자 얼음 한 번에 녹지 않아"…'한한령' 점진적 해제?

▲ 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석

한중정상회담에서 중국의 한류 제한 조치, 한한령(限韓令) 해제·완화 관련 중국 측의 생각을 유추할 만한 언급이 나왔습니다.시진핑(習近平) 중국 국가주석은 그제(5일) 정상회담에서 이재명 대통령에게 문화 교류 관련 "석 자 얼음은 한 번에 녹지 않고, 과일은 익으면 저절로 떨어진다"는 입장을 밝혔다고 청와대가 밝혔습니다.일회성 행사나 정상 간 합의에 따른 즉각적인 변화가 아니라, 충분한 시간을 두고 점진적으로 진행하겠다는 뜻을 피력한 거란 해석이 나옵니다.강유정 청와대 대변인은 현지시각 6일 밤 중국 상하이 한국 프레스센터에서 연 브리핑에서 시 주석의 이러한 발언 내용을 전했습니다.해당 발언은 이 대통령과 시 주석이 바둑과 축구 교류, 판다 대여 등에 대한 대화를 나누던 중에 나왔습니다.앞서 청와대는 양국 정상이 회담에서 바둑, 축구 이야기를 주고받았고, 이에 대한 문화 교류 추진이 언급됐고, 드라마나 영화 등 실무 부서 간 협의로 진전을 모색해 나가기로 했다고 밝힌 바 있습니다.사실상 '한한령' 해제·완화에 대한 정상 간 언급 도중 나온 비유적 표현인 건데, 강 대변인은 "시간이 어느 정도 흐를 만큼 흐르는 것이 , 단계적·점진적 (접근이) 필요하단 의미로 받아들였다"고 밝혔습니다.