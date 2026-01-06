'강선우 1억 보관' 전직 보좌관 16시간 경찰 조사받고 귀가

▲ '강선우 1억 보관' 전직 보좌관 16시간 경찰 조사

김경 서울시의원 측으로부터 '공천헌금' 1억 원을 받아 보관한 것으로 지목된 무소속 강선우 의원의 전직 보좌관이 오늘(6일) 약 16시간 동안 경찰 조사를 받고 귀가했습니다.오늘 밤 10시 43분쯤 서울 마포구 광역수사단 청사에서 나온 A 씨는 "김경 시의원한테 1억 원을 받고 보관한 게 맞느냐", "강선우 의원이 반환 지시를 했느냐" 등 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않고 자리를 떴습니다.서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘 아침 7시부터 정치자금법 위반 혐의를 받는 피의자 신분으로 A 씨를 불러 조사했습니다.A 씨는 앞서 참고인 신분으로 알려졌으나 피의자로 입건된 것으로 확인됐습니다.경찰은 A 씨를 상대로 김 시의원이 본인에게 1억 원을 전달한 게 맞는지, 강 의원이 반환을 지시했는지, 실제 1억 원이 반환됐는지 등을 추궁한 것으로 전해졌습니다.앞서 강 의원은 A 씨가 지방선거를 앞둔 2022년 4월 김 시의원이 가져온 1억 원을 받은 당사자라고 더불어민주당 김병기 의원에게 언급한 바 있습니다.언론에 공개된 녹취를 보면 김 의원은 "1억, 그 돈을 갖다가 받은 걸 사무국장(A 씨)이 보관하고 있었다는 것 아니냐"고 물었고 강 의원은 "그렇죠. 정말 아무 생각이 없었던 거죠"라고 답했습니다.그간 강 의원은 "A 씨에게 누차에 걸쳐 반환을 지시했고 반환됐음을 확인했다"고 해명했지만, A 씨는 해당 내용을 전혀 모른다는 입장인 것으로 전해져 사실관계 확인이 필요한 상황이었습니다.경찰은 조만간 이번 의혹에 대한 강제수사에 나설 전망입니다.김 시의원의 경우 신속하게 귀국하겠다는 입장을 경찰에 밝힌 상탭니다.한편 경찰은 전날 김 의원의 전직 보좌관 2명에 대한 조사에서 김 의원이 당 대표실에 접수된 공천헌금 관련 탄원서를 입수했고 이후 대책 회의를 열었다는 진술을 확보한 것으로 알려졌습니다.이들은 경찰 조사에서 "김 의원과 배우자, 현금 수수에 관여한 최측근 구의원 등이 모였고 탄원서 내용에 대해 배우자와 구의원이 '대체로 맞다'고 인정했다"고 말한 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)