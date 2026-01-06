'중남미 최정예' 쿠바, 마두로 경호 실패·요원 32명 사망 굴욕

▲ 쿠바 정예요원들의 경호에도 끝내 미국으로 붙들려온 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령

도널드 트럼프 미국 행정부가 베네수엘라의 수도 카라카스에서 니콜라스 마두로 대통령을 체포하면서, 정보활동에서 '최정예'로 불리며 마두로 대통령 경호를 담당한 쿠바 정보기관이 임무에 실패했다는 분석이 나옵니다.미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 현지 시간으로 5일 미국의 마두로 대통령 체포로 쿠바 정보기관의 취약점이 드러났다고 지적했습니다.마두로 대통령은 쿠바 요원들이 가장 중요하게 보호하던 인물 가운데 하나였지만, 지난 3일 새벽 2시쯤 미 특수부대가 마두로 대통령의 안전가옥을 급습해 대통령 부부를 체포하면서 수십 년 동안 쿠바 정보기관이 갖고 있던 명성에 금이 갔습니다.마두로 대통령 경호 과정에서 쿠바 요원 32명이 사망한 반면, 미군 측 사상자와 장비 손실은 없었다고 트럼프 대통령은 밝혔습니다.아스드루발 데 라 베가를 비롯한 쿠바의 고위 정보·군사 전문가들이 베네수엘라에서 마두로 대통령 경호팀을 이끈 것으로 알려졌는데, 현재 데 라 베가의 행방은 확인되지 않고 있습니다.책 '쿠바의 베네수엘라 개입'의 저자 마리아 베를라우는 "쿠바의 안보 절차에 취약점이 있음을 드러냈다"고 말했고, 호르헤 카스타녜다 전 멕시코 외무부 장관은 "더욱 심각한 것은 미국에 아무런 피해도 주지 못했다는 점"이라며 "쿠바가 필요한 만큼의 전력을 갖추지 못했다는 의미"라고 꼬집었습니다.WSJ는 이번 일이 쿠바 내부적으로도 정권에 타격을 줄 가능성이 있다며, 특히 가중되는 경제난 속에서 베네수엘라의 경제적 지원과 저렴한 석유 공급이 끊어질 경우 문제가 더 심해질 수 있다고 분석했습니다.