'실바+레이나 52점' GS칼텍스, 페퍼저축은행에 짜릿한 역전승

▲ 득점 후 기뻐하는 GS칼텍스 선수들

여자 프로배구 GS칼텍스가 페퍼저축은행과 풀세트 접전을 역전승으로 장식했습니다.GS칼텍스는 오늘 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 홈경기에서 52점을 합작한 외국인 주포 지젤 실바(31점·등록명 실바)와 아시아 쿼터 레이나 도코쿠(21점)를 앞세워 페퍼저축은행에 세트 점수 3-2(25-27 25-18 19-25 25-18 17-15) 역전승을 낚았습니다.이로써 4위 GS칼텍스는 2연승을 달리며 시즌 10승 10패(승점 30)로 50% 승률을 맞췄습니다.또 올 시즌 페퍼저축은행과 상대 전적도 2승 2패로 균형을 맞췄습니다.반면 6위 페퍼저축은행은 2연패에 빠져 시즌 7승 13패(승점 21)가 됐습니다.같은 시간 수원에서 열린 남자부 경기에선 한국전력이 26점을 뽑은 외국인 주포 쉐론 베논 에번스(등록명 베논)와 김정호(15점)의 활약을 앞세워 OK저축은행에 세트 점수 3-1(21-25 25-11 25-19 25-22) 역전승을 낚았습니다.이로써 한국전력은 2연승 휘파람을 불며 시즌 12승8패(승점 33)를 기록, KB손해보험(승점 31)을 끌어내리고 3위로 한 계단 상승했습니다.또 OK저축은행과 올 시즌 상대 전적에서도 3승 1패의 우위를 이어갔습니다.발목 부상으로 계약이 해지된 자르갈척트 엥흐에르덴(등록명 에디) 대체 선수로 영입된 무사웰 칸(등록명 무사웰)은 V리그 신고 무대에서 블로킹 5개를 포함해 11점을 뽑아 합격점을 받았습니다.반면 5위 OK저축은행은 2연패에 빠지며 시즌 9승 11패(승점 28)가 됐습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)