[뉴스직격] 마두로 체포 논란 "미국 노림수는 희토류" "중국도 러시아도 웃고 있다?"

"4월 미중정상회담 가능성 높아…中, 그 전에 한국 관계 정리해야겠단 생각인 듯"
"시진핑, '샤오미 농담' 받아쳐…'백도'에 대한 이해 있다"
"석유는 당장의 이익이지만 희토류도 감춰져 있어"
"트럼프, 자원전쟁 벌이고 있어…뒷 배경은 '중국에 타격 주기'"
"우크라이나에 대한 연민 있지만…안보 등 위해서 러시아 포기할 수 없는 상황"
"중국, 과연 미국 대신 새로운 세계 질서 제시할 수 있을까?"
"중국, 한국 싫어하는 정서 있지만…선망의 대상으로 보고 있어"
[김준형 조국혁신당 의원]
"합의문은 없지만 MOU 14건 체결…실용적 경로 선택한 것"
"李대통령, 서로 변죽 때리며 압박하는 상황에서 잘 빠져나와"
"시진핑, 입 열고 웃는 경우 거의 없는데…李, '샤오미 보안 잘 되나요' 리마인드 의도했어"
"트럼프 'FAFO' 사진…기절하는 줄 알았어"
"'FAFO' 사진 뜻이 '한국도 까불면 李도 잡아간다'? 그건 전혀 아냐"
"중국, 미국으로 반사이익…그만큼 미국이 망가지고 있단 뜻"
"러시아도 중국도 화장실 가서 웃고 있어…미국 세력권 줄어들 것"
[김흥규 아주대 미중정책연구소 소장]
"이번 한중정상회담, 급히 만들어진 쉽지 않은 회담이었어"
"시진핑 '역사 올바른 편 서야'? 미국 편 서지 말고 용기 내서 우리와 함께 가자 제안한 것"
"한중 '투트랙'…외교 안보는 불일치·경제는 협력 노력"
"연초에 급히 중국 방문한 이유? '중국과 적대적 관계로 가선 안 된다''
"중국, 나름대로 우리나라에 최대한 성의 보여준 것"
"트럼프, 중국에 중요 원유 수출국 제압…나비효과로 中에 큰 타격 줄 것"
"베네수엘라는 남미 교두보…(마두로 체포로) 중국 목덜미 잡힌 꼴"
[우상욱 SBS 논설위원]
"한중 공동선언문 나오지 않아…발표 내용 양측 차이 있어"
"시진핑 '역사 올바른 편 서야'? 대만 문제 두고 '한국은 중국 편에 서야하지 않겠나' 의미인 듯"
"한국에 대한 중국 인식, 10년 전과는 확연히 달라"
"중국, 현재는 '혐한'에 '혐중' 반발 의식도 많은 상황"
■ 방송 : SBS 주영진의 뉴스직격 (FM 103.5 MHz 17:00 ~ 18:00)
■ 일자 : 2026년 1월 6일 (화)
■ 진행 : 주영진 SBS앵커
■ 출연 : 박정 더불어민주당 의원, 김준형 조국혁신당 의원, 김흥규 아주대 미중정책연구소 소장, 우상욱 SBS 논설위원
인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.
전문 게재나 인터뷰 인용 보도 시,
아래와 같이 채널명과 정확한 프로그램명을 밝혀주시기 바랍니다.
[SBS 주영진의 뉴스직격]
