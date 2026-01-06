해수부, 고등어 가격 뛰자 "2만t 할당관세…물량 최대 확보"

▲ 1월 4일 서울 시내 대형마트 수산물 판매대에서 시민들이 고등어를 비롯한 생선류를 살펴보고 있다

고등어 가격이 고공 행진하자 해양수산부가 비축 물량을 방출하고 할당관세 물량을 대폭 늘려 공급을 확대하기로 했습니다.해수부는 "이달부터 정부 비축 고등어 2천여t(톤)을 30∼50% 할인해 방출하고 올해 할당관세(관세 10%→0%) 2만t을 노르웨이 외에도 영국, 칠레 등에 배정해 물량을 최대한 확보할 것"이라고 밝혔습니다.올해 고등어 할당관세 물량은 지난해 1만t의 두 배로 늘어났습니다.해수부는 우리나라가 수입하는 물량의 80∼90%를 차지하는 노르웨이산 고등어가 어획 쿼터 축소로 생산이 급감하자 영국, 칠레 등으로 수입선을 다변화하기 위해 노력하고 있습니다.해수부는 또 고등어 가격 안정을 위해 오는 8∼25일 대형마트에서 고등어를 30∼60% 특별 할인하는 행사를 마련합니다.이어 15개 품목을 대상으로 설 명절 수산물 할인 행사(20∼50%)도 진행할 예정입니다.한국농수산식품유통공사 집계에 따르면 수입산 염장(대) 고등어 한 손 소매가격은 지난해 12월 평균 1만 363원으로 1만 원을 넘어섰습니다.1년간 28.8% 올랐고 2년 전(6천803원)과 비교하면 1.5배로 뛴 가격입니다.(사진=연합뉴스)