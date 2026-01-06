"한중 관계 전면 복원"…'올바른 편' 무슨 의미?

<앵커>



이재명 대통령이 어제(5일) 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에 이어, 오늘은 리창 총리를 만나 한중 관계 발전을 다시 한번 강조했습니다. "역사의 올바른 편에 서야 한다"는 시 주석의 어제 발언에 대해서 청와대는 "중국이 항상 하는 말"이라며, 일단 확대 해석을 경계했습니다.



상하이에서 강민우 기자가 보도합니다.



<기자>



중국 국빈방문 사흘째인 오늘, 이재명 대통령은 중국 권력서열 2위인 리창 국무원 총리를 만나 한중관계 복원을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 한중 관계 발전을 되돌릴 수 없는, 시대적 흐름으로 공고히 하려고 합니다.]



권력서열 3위인 자오러지 전국인민대표회의 상무위원장과의 만남에선, 문화교류의 증진에 방점을 찍었습니다.



어제 정상회담에서 나온 시진핑 국가주석의 이 발언은 여러 해석을 낳고 있습니다.



[시진핑/중국 국가주석 : 역사의 올바른 편에 확고히 서서 올바른 전략적 선택을 해야 합니다.]



중국이 그동안, 미국식 패권주의를 비판하는 취지로 써 온 표현인 만큼, 미중, 중일 갈등 국면에서, 한국은 어느 편인지 노선을 명확히 하란 요구 아니냐는 겁니다.



국민의힘은 "한미 동맹과 한미일 협력이란 핵심 안보 축을 흔들려는 의도를 내비친 것"이란 해석을 내놨습니다.



하지만, 위성락 국가안보실장은 "중국이 항상 하는 말 중 하나"라며 확대 해석을 경계했는데 시 주석의 '모두 발언' 이후, 추가로 논의된 바도 없다고 전했습니다.



중국 정상이 '역사의 올바른 편'이란 압박성 언급을, 정상회담을 통해선 처음으로 꺼낸 데다 복잡한 국제정세가 맞물린 만큼, 한중관계의 복원까지 고려한 실용외교 차원의 대응을 우리 정부가 이어갈 거란 관측도 나오고 있습니다.



(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 오영택)