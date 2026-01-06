"'금수저' 삼형제, 엄마 찬스"…"끝까지 간다"

<앵커>



이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 재산 신고를 둘러싸고 논란이 커지고 있습니다. 세 아들이 총 30억 원대의 비상장 주식을 보유한 사실이 알려지자, 국민의힘은 증여세를 제대로 냈는지 해명하라고 요구했습니다. 잇단 의혹에도 청와대는 정면 돌파하겠다는 입장입니다.



김보미 기자의 보도입니다.



<기자>



이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 배우자, 그리고 세 아들은 반도체 장비업체 '한국씰마스타'와 자회사 'KSM'의 비상장 주식을 99억 원어치 보유하고 있습니다.



세 아들이 보유한 KSM 주식은 800주씩 모두 2천400주.



평가액은 1인당 10억 3천 800여만 원으로 총 31억 원이 넘습니다.



2016년 520주씩, 2021년 280주씩, 조모로부터 증여받은 겁니다.



이 후보자가 국회에 제출한 자료에 따르면, 지난 2021년, 아들 한 명당 낸 증여세만 4천300만 원으로, 세 사람을 합하면 1억 2천900만 원이나 됩니다.



한 야당 의원은 당시 장남이 서른 살, 차남과 삼남이 20대였다며, 이들이 거액의 증여세를 어떻게 냈는지 소명하라고 이 후보자에게 요구했습니다.



[박수영/국민의힘 의원 : 세 아들 모두 직장도 다니기 전이었습니다. 그런데 무슨 돈으로 이렇게 많은 증여세를 냈습니까. 증여세 원천이 혹시 '엄마 찬스'였습니까?]



특히 최초 증여 시점인 2016년은 세 아들이 대학생과 고등학생일 때라며 이 후보자가 증여세를 대신 내준 게 아니냐는 의혹도 제기했습니다.



이에 대해 이 후보자 측은 "내야 할 모든 세금을 완납했다"는 한 문장의 해명만 내놨습니다.



이혜훈 후보자의 인턴 직원에 대한 폭언이 공개됐고, 영종도 투기 의혹 등도 불거졌지만, 여당의 정청래 대표는 '대통령 고유의 인사권'은 존중받아야 한다고 했습니다.



청와대 고위관계자는 SBS에 "이 후보자에 대한 청와대의 기류 변화는 전혀 없고, 끝까지 간다는 입장"이라며 "후보자 본인이 잘 소명하면 될 일"이라고 언급했습니다.



