'반미 동지' 이란도 흔들…하메네이 망명 준비?

미국이 마두로 베네수엘라 대통령을 생포하면서, 함께 반미 노선을 걸어온 이란도 흔들리고 있습니다. 경제난 속에 반정부 시위가 격화되는 가운데, 미국이 개입 가능성을 내비치자, 최고지도자인 하메네이 망명설까지 불거졌습니다.



반정부 시위 도중 총성이 울리고 시위대가 비명을 지르며 흩어집니다.



총격은 15초 넘게 이어집니다.



길바닥에 쓰러진 사람도 있습니다.



지난 열흘간 이란 전역으로 시위가 확산하면서 35명이 숨지고 1천200명 넘게 체포됐다고 미국의 한 인권단체가 밝혔습니다.



시위는 핵개발 추진에 대한 서방 제재로 극심한 경제난이 빚어지면서 촉발됐습니다.



최고지도자 하메네이는 시위대를 폭도로 규정하고, 이란 정부도 강경 진압에 나섰습니다.



[아야톨라 하메네이/이란 최고지도자 (현지시간 3일) : 폭도들이 그들의 자리에 가게 해야 합니다.]



하지만, 시위가 더 격화해 수도 테헤란에서 독재자를 무너뜨리자는 구호까지 나왔습니다.



[독재자를 무너뜨리자. 독재자를 무너뜨리자.]



마두로 생포에 성공한 트럼프 미 대통령은 이란 사태에 개입할 수 있다고 경고했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (현지시간 4일) : 우리는 이란 상황을 매우 주의 깊게 지켜보고 있어요. 그들이 과거처럼 사람을 살해한다면, 미국에 크게 얻어맞을 것입니다.]



경제난과 민심이반 속에 대처 수단이 마땅치 않은 이란 지도부가 트럼프의 강경 발언에 크게 동요하고 있다는 보도가 나왔고, 영국 더 타임스는 최고지도자 하메네이가 시위 진압 실패에 대비해 러시아 망명 계획을 세웠다고 전했습니다.



지난해 이란을 공격했던 미국과 이스라엘이 마두로 생포 이후, 하메네이 정권 전복까지 검토하고 있다는 보도도 나오고 있습니다.



