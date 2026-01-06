안규백, 한미연합사 방문해 "한미 합의사항 속도감 있게 추진"

▲ 국방부장관 한미연합군사령부 현장지도

안규백 국방부 장관은 오늘(6일) 새해 첫 번째 현장지도로 평택 주한미군 기지 '캠프 험프리스'에 위치한 한미연합군사령부를 방문했습니다.안 장관은 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합사령관과 안보 현안을 논의하고 "새해에 가장 먼저 캠프 험프리스를 방문한 것은 어느 때보다 굳건한 연합방위태세가 중요하기 때문"이라고 말했습니다.안 장관은 이어 지난해 10월 한미정상회담과 한미안보협의회의 성과를 바탕으로 올해는 합의사항을 구체화하고 속도감 있게 추진해 나가야 한다고 강조했습니다.한미는 지난해 한미안보협의회를 통해 올해 안에 전시작전통제권 전환의 3단계 중 2단계에 해당하는 미래연합군사령부 완전운용능력 검증을 추진하기로 했습니다.최근 주한미군의 이파치 부대 운용이 중단됐다는 보도와 관련해, 안 장관은 "현재까지 결정된 바 없다는 것을 확인했다"며 한미가 주한미군 전력운용 관련 긴밀한 협의와 공조 체제를 유지한 가운데 확고한 연합방위태제를 갖추고 있다고 밝혔습니다.(사진=국방부 제공, 연합뉴스)