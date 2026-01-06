뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

안규백, 한미연합사 방문해 "한미 합의사항 속도감 있게 추진"

김수영 기자
작성 2026.01.06 18:09 조회수
안규백, 한미연합사 방문해 "한미 합의사항 속도감 있게 추진"
▲ 국방부장관 한미연합군사령부 현장지도

안규백 국방부 장관은 오늘(6일) 새해 첫 번째 현장지도로 평택 주한미군 기지 '캠프 험프리스'에 위치한 한미연합군사령부를 방문했습니다.

안 장관은 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합사령관과 안보 현안을 논의하고 "새해에 가장 먼저 캠프 험프리스를 방문한 것은 어느 때보다 굳건한 연합방위태세가 중요하기 때문"이라고 말했습니다.

안 장관은 이어 지난해 10월 한미정상회담과 한미안보협의회의 성과를 바탕으로 올해는 합의사항을 구체화하고 속도감 있게 추진해 나가야 한다고 강조했습니다.

한미는 지난해 한미안보협의회를 통해 올해 안에 전시작전통제권 전환의 3단계 중 2단계에 해당하는 미래연합군사령부 완전운용능력 검증을 추진하기로 했습니다.

최근 주한미군의 이파치 부대 운용이 중단됐다는 보도와 관련해, 안 장관은 "현재까지 결정된 바 없다는 것을 확인했다"며 한미가 주한미군 전력운용 관련 긴밀한 협의와 공조 체제를 유지한 가운데 확고한 연합방위태제를 갖추고 있다고 밝혔습니다.

(사진=국방부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김수영 기자 사진
김수영 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지