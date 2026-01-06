"안성재가 中 공산당?" 황당 루머에 '흑백요리사' 칼 빼들었다

넷플릭스 '흑백요리사' 시리즈에서 심사위원으로 활약 중인 안성재 셰프가 황당한 루머에 휩싸이자 제작사가 칼을 빼들었다.



'흑백요리사' 시리즈의 제작사인 스튜디오 슬램은 6일 공식 유튜브 채널을 통해 입장문을 내고 "최근 프로그램이 방영됨에 따라 특정 출연 셰프를 겨냥한 인신공격, 악의적인 댓글, 심지어 개인 SNS 계정에 비방 메시지를 보내는 사례가 발생하고 있다"고 밝혔다.



이어 "이러한 행위는 평생 요리에 매진해 온 셰프들의 명예를 심각하게 훼손할 뿐만 아니라, 일반인 출연자들에게 치유하기 어려운 큰 상처를 남기고 있다"며 "요리에 대한 순수한 열정으로 경연에 임해주신 셰프들이 더 이상 피해를 입지 않도록" 악의적인 비방 및 명예훼손에 대한 법적 대응을 하겠다고 전했다.



또 "제작진은 특정 셰프에 대한 인격 모독성 게시물 또는 SNS 메시지에 대해 지속적으로 증거를 수집하고 있다"면서 "확인된 악의적 게시물/메시지 작성자에 대해서는 선처 없이 강력한 법적 조치를 취할 예정임을 분명히 밝힌다"고 경고했다.



제작사가 법적 대응을 시작한 이유는 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 퍼진 황당한 루머 때문인 것으로 풀이된다. 일부 누리꾼들은 '흑백요리사'의 안성재 셰프가 화교 출신이라 중식에 후한 평가를 내린다거나, 심지어 중국 공산당이라는 황당한 주장을 하고 있다. 안성재 셰프는 대한민국에 태어나 어릴 적 미국으로 이민을 간 한국계 미국인으로, 과거 미군에 입대해 이라크 전쟁에 파병을 가기도 했다.



안성재 셰프 외에도 다른 '흑백요리사' 출연 셰프들을 향한 악성 비방 게시물이 계속 나오자 '흑백요리사' 측은 더 이상 간과하지 않고 법적 대응에 나서게 됐다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)