도경수, '하이앤드' 스타 라운지 오픈…팬과 '1:1 DM' 밀착 소통

배우 도경수가 팬들과의 1:1 직접 소통을 새로운 공간에서 시작한다.



도경수는 오는 1월 6일, 배우 전용 팬 소통 플랫폼 하이앤드(HI&)를 통해 전용 라운지와 DM(다이렉트 메시지) 서비스를 오픈하고 팬들과 보다 가까운 교감을 이어갈 예정이다. 이번 오픈은 도경수가 팬들과의 소통 방식을 확장하며, 새로운 환경에서 보다 밀도 있는 교감을 이어가는 선택이라는 점에서 의미를 더한다.



하이앤드 DM 오픈을 통해 도경수는 팬들과 직접 메시지를 주고받으며, 일상 속 소소한 이야기와 감정을 보다 편안한 방식으로 나눌 계획이다. 2014년 SBS 드라마 '괜찮아, 사랑이야'를 시작으로 영화 '카트', '형', '스윙키즈', '신과 함께' 시리즈와 KBS2 드라마 '진검승부' 등 다양한 작품에서 꾸준한 연기 활동을 이어 온 도경수는 최근 디즈니플러스 오리지널 시리즈 '조각도시'를 통해 데뷔 이후 첫 본격 악역에 도전하며, 색다른 연기 변신으로 화제를 모았다.



뿐만 아니라 그룹 엑소(EXO) 활동과 더불어 솔로 가수로서의 활동도 활발히 이어왔다. 지난해 첫 솔로 정규 앨범 'BLISS'를 발매하고 아시아 투어를 진행하며 팬들과 만난 도경수는 최근 시상식 무대를 통해 그룹 엑소의 저력을 또 한번 입증함으로써 팬들에게 선물 같은 무대를 선사한 바 있다. 이어 오는 19일 발매되는 엑소 정규 8집 'REVERXE' 로 그룹 활동을 이어갈 예정이다.



도경수의 DM 서비스 및 전용 라운지 공간은 1월 6일부터 하이앤드 앱을 통해 이용 가능하다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)