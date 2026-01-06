'마두로 축출 사건' AI 생성 가짜 사진·영상 홍수

▲ 2026년 1월 3일에 미국 플로리다주 코럴게이블스 시장인 빈스 라고가 소셜 미디어에 올린 가짜 사진.

미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포·압송 사태 이후 가짜 사진과 영상이 소셜미디어에서 홍수를 이루고 있습니다.영국 일간 가디언은 현지시간 3일 새벽 도널드 트럼프 미국 대통령이 "미국은 베네수엘라와 그 지도자 니콜라스 마두로 대통령에 대한 대규모 공격을 성공적으로 수행했다"고 소셜미디어 트루스소셜로 발표한 지 몇 분 후부터 소셜미디어에 온갖 가짜 사진과 영상이 나돌기 시작했다고 전했습니다.마두로가 제복을 입은 미국 법 집행 당국 요원들과 함께 앉아 있는 장면, 마두로가 요원들에 의해 이끌려 항공기에서 내리는 장면, 베네수엘라 수도 카라카스의 거리에 마두로 축출을 기뻐하는 시민들이 뛰쳐나온 장면, 카라카스에 미사일이 마구 쏟아지는 장면 등이 있었으나 모두 가짜였습니다.생포된 마두로의 진짜 사진이 처음으로 공개된 것은 3일 오전 트럼프 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시물을 통해서였습니다."USS 이오지마에 타고 있는 니콜라스 마두로"라는 설명이 달린 이 사진에서 마두로는 회색 운동복 차림으로 오른손엔 생수병을 들고 눈가리개와 귀마개를 한 상태였습니다.이 진짜 사진이 공개되기 전에는 물론이고, 그 후에도 가짜 사진과 영상이 꾸준히 퍼져 나갔습니다.특히 가짜 사진들이 카라카스 상공을 비행하는 미국 비행기, 밤하늘을 밝히는 폭발 등 진짜 사진과 영상과 뒤섞여 퍼져 나가면서 혼란은 더욱 커졌습니다.공공기관이 가짜 사진을 올린 경우도 있었습니다.가디언에 따르면 플로리다주 코럴게이블스 시장인 빈스 라고는 마두로가 마약단속국 요원들에 의해 연행되는 것처럼 되어 있는 가짜 사진을 진짜 사진인 것처럼 소셜 미디어에 올렸으며, 사진이 가짜라는 지적이 나온 후에도 계속 올려놓고 있습니다.뉴스 사진의 진위를 검증하는 단체 '뉴스가드'는 마치 마두로 생포 장면인 것처럼 가장한 가짜 사진 5건과 가짜 영상 2건의 정체를 밝히는 보고서를 5일 오후에 냈습니다.뉴스가드에 따르면 인공지능으로 생성된 한 가짜 사진에는 검은 후드를 쓴 마두로 옆에서 한 군인이 포즈를 취하는 모습이 담겨 있었습니다.또 마치 베네수엘라의 군 시설 상공에서 미국 특수부대 헬리콥터가 강하하는 듯한 영상도 퍼져나갔으나, 해당 영상은 지난해 6월 노스캐롤라이나 소재 포트 브래그 육군기지에서 촬영된 영상이었습니다.뉴스가드가 가려낸 이 7건의 가짜 사진·영상은 소셜미디어 X에서만 만 이틀도 안 돼 합계 조회수가 1천400만 건이 넘어섰습니다.주요 AI 서비스들은 기만적이거나 사람들을 오도할 가능성이 있는 콘텐츠는 생성하지 못하도록 하는 규칙을 갖고 있지만, 미국 일간 뉴욕타임스는 실제로 이런 서비스들을 이용해 가짜 사진을 만들려고 시도해본 결과 몇 초 만에 무료로 쉽게 만들어지는 경우가 많았다고 설명했습니다.구글의 제미나이, 오픈AI의 챗GPT, X.ai의 그록 등 흔히 쓰이는 서비스들은 모두 가짜 마두로 사진 생성이 가능했고, 특히 그록의 경우는 즉시 실사 사진과 흡사하게 보이는 마두로의 가짜 사진을 결과물로 내놨습니다.구글 관계자는 제미나이의 경우 유명인의 닮은꼴 이미지 생성을 일괄적으로 금지하지는 않는다며, 다만 AI 생성 이미지임을 표시하는 워터마크를 넣기 때문에 검증이 가능하다고 설명했습니다.(사진=빈스 라고 코럴게이블 시장 인스타그램 게시물 캡처, 연합뉴스)